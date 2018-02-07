Замглавы Минсельхоза Кабардино-Балкарии обвинен в передаче взятки

07 февраля 2018, 18:52

Передано в суд дело заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, обвиненного в посредничестве при передаче миллиона рублей взятки полицейскому.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года замминистра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии был заподозрен в посредничестве при передаче миллиона рублей взятки высокопоставленному полицейскому. По данным силовиков, чиновник и полицейский были задержаны с поличным 14 сентября 2016 года. Замминистра отстранили от должности, в отношении сотрудника полиции была назначена служебная проверка.

Согласно обвинительному заключению, глава одного из отделов полиции Нальчика потребовал два миллиона рублей от главы одного из отделов республиканского Минсельхоза, обещая прекратить проверку его деятельности. Впоследствии полицейский согласился снизить сумму взятки до одного миллиона, но поставил условие, чтобы деньги передали через посредника. Им стал общий знакомый полицейского и сотрудника Минсельхоза, замглавы министерства, считают следователи.

Замглавы Минсельхоза обвинен по п. "б" ч. 3 ст. 291 УК России (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере), а полицейский - по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК (покушение на получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере), дело направлено в суд, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно позиции следствия не поступало.