Дело Титиева передано из полиции в Следственный комитет

07 февраля 2018, 18:11

Адвокат Петр Заикин сегодня уведомлен о передаче дела чеченского правозащитника Оюба Титиева в следственное управление Следственного комитета России по Чечне, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", правозащитники ранее потребовали забрать у чеченских силовиков дело главы грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюба Титиева, обвиненного в хранении наркотиков, и передать его в следственный департамент МВД России. Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он утверждает, что наркотики были ему подброшены. 25 января Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на арест Оюба Титиева, оставив правозащитника под стражей до 9 марта. Правозащитники добивались передачи дела Титиева на уровень СКФО.

"Сегодня адвокату Петру Заикину из Шалинского городского суда Чеченской Республики поступило сообщение о том, что уголовное дело по обвинению Оюба Титиева в незаконном обороте наркотиков решением заместителя прокурора ЧР изъято из следственного отдела Курчалоевского ОМВД и передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК РФ по ЧР", - говорится в релизе Правозащитного центра "Мемориал", поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

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