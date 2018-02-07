07 февраля 2018, 15:44

Источники рассказали об обысках в трех министерствах Дагестана

Московские силовики проводят выемку документов в министерствах, органах образования и правоохранительных ведомствах Дагестана. Местные полицейские на постах ДПС заменены на сотрудников полиции из других регионов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по словам источников в силовых структурах Дагестана, правоохранители начали выемку документов в здании республиканского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Пресс-служба судебных приставов опровергла эту информацию.

В январе стало известно о приезде в Дагестан комиссии Генпрокуратуры, а также следователей МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 24 января по обвинению в превышении полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, а 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. С 6 февраля под арестом находятся обвиняемые в крупном мошенничестве врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов.

Сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемку документации в Минфине и Минздраве Дагестана, органах образования, управлении ФССП и других правоохранительных структурах, включая городские и районные подразделения, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на несколько информированных источников.

"В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств", - приводит издание слова одного из них.

По данным источников, личный состав дежурных на постах ДПС заменен на командированных из других регионов сотрудников полиции и Росгвардии, информирует издание.

Обыски проходят, в частности, в министерствах образования, финансов и здравоохранения Дагестана, подтвердил сегодня источник РИА Новости в правоохранительных органах. "В них участвуют прикомандированные спецслужбы, а также группа прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука", - сообщил он.

Напомним, что депутат Госдумы, бывший вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов раскритиковал работу дагестанских силовиков после задержания чиновников в Махачкале. "Я считаю, что, если будет доказана вина в экономическом преступлении задержанных товарищей, то те силовики, которые отвечали за экономическую безопасность в республике, они либо несостоятельны, либо были с ними в одной упряжке", - сказал он.

Примечание:

"Решение об аресте Гамидова и его замов назначено на сегодня", "Дагестанские журналисты прогнозируют борьбу за наследство "мекегинского" клана", "Проверками дагестанских чиновников занялись следователи из Москвы".

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