Подрядчик связал иск Минспорта со сроками строительства «Волгоград Арены»

07 февраля 2018, 16:14

Претензии Минспорта России, которое требует с генподрядчика строительства «Волгоград-Арены» почти полмиллиона рублей, касаются отставания работ на объекте. Эти отклонения от графика в АО «Стройтрансгаз» сегодня назвали допустимыми.

Как писал "Кавказский узел", Министерство спорта России предъявило 5 февраля к АО "Стройтрансгаз", которое является генподрядчиком строительства стадиона "Волгоград Арена", два иска на общую сумму более одного миллиарда рублей.

ФИФА 2 декабря 2010 года приняла решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Ряд матчей пройдет в городах юга России - в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. В частности, Волгоград примет четыре групповых матча мундиаля — по одной игре в группах А, D, H и G. Игры намечены на "Волгоград Арене" на 18, 22, 25 и 28 июня.

Поводом иска Минспорта к генподрядчику строительства "Волгоград-Арены" стало отставание работ по устройству внутриплощадочных тепловых сетей, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь АО "Стройтрансгаз" (СТГ) Евгения Новосад.

По ее словам, Министерство спорта требует неустойку за нарушение промежуточных сроков отдельных видов работ по объектам строительства "Стадион Нижний Новгород" - на сумму 483 492 333,76 рублей и "Волгоград Арене" - на сумму 531 623 155,33 рублей.

Эти претензии СТГ считает не подлежащими удовлетворению. "Позиция компании и её обоснование изложены в ответах и подтверждаются документами, которые направлены в арбитражный суд города Москвы. "Стройтрансгаз" подробно изложил факты, в связи с которыми были допущены отклонения от графика завершения двух задач", - заявила Евгения Новосад.

По ее словам, в Волгограде отклонение от графика произошло во время устройства внутриплощадочных тепловых сетей на "Волгоград Арене" в 2016 году. "Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с заказчиком в лице ФГУП "Спорт-Инжиниринг", Стройтрансгаз" планирует, что по исковым заявлениям от 5 февраля вопросы будут решены положительно в пользу компании. Ранее два исковых требования Минспорта к СТГ были полностью отклонены арбитражным судом Москвы", - заявила Евгения Новосад.

Вопросы о наследии чемпионата мира по футболу вызывают дискуссию среди волгоградцев. Многие опасаются, что бремя содержания большой спортивной арены будет неподъемным для бюджета, а ремонт дорог и ландшафтные работы надолго сократят социальные статьи, говорится в материале "Волгоград: цена мундиаля", опубликованном на "Кавказском узле".

По ее словам, претензия минспорта была направлена в адрес СТГ 28 ноября 2017 года, а 20 декабря в арбитражный суд компания направила ответы. "Теперь получили иск. В ходе строительства выполняется огромное количество работ, график может видоизменяться, бывают непредвиденные работы, бывают задержки по техдокументации. По ряду факторов график может корректироваться. Мы не рассматриваем эти иски как что-то экстраординарное. Это обычная претензионная работа. Потому что есть еще документооборот. Мы не переживаем, мы выполняем все в соответствии с регламентом", - подчеркнула Евгения Новосад.

Подача исков со стороны Министерства спорта России к АО "Стройтрансгаз" не повлияет на сроки завершения строительства арен, считает и Алексей Милованов, гендиректор ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое выступает заказчиком стадионов.

Он пояснил, что иски поданы в соответствии с условиями госконтрактов, которые компании нарушили в прошлые годы в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ.

"Вместе с тем эта процедура не повлияет на конечные сроки завершения строительства стадионов. Все стадионы будут построены в соответствии с текущими и утвержденными графиками работ и будут полностью готовы к проведению тестовых матчей, запланированных на март-апрель этого года", - сказал Милованов, слова которого приводит сегодня ТАСС.

Напомним, в середине декабря 2015 года власти Волгоградской области решили увеличить число строителей до 1100 человек, чтобы устранить отставание строительных работ от графика. К концу января 2016 года число рабочих на стройке увеличилось еще на 100 человек.