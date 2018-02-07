Сотрудники правоохранительных органов. Фото: Юрий Гречко / Югополис

07 февраля 2018, 14:37

Силовики сообщили об обысках в службе судебных приставов Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в здании управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану, сообщили источники в силовых структурах региона. Представитель судебных приставов опроверг эту информацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о том, что в республику прибыла для проверки комиссия из 38 сотрудников Генпрокуратуры. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.

"Оперативно-следственные мероприятия идут в здании главного УФССП в Махачкале по улице Орджоникидзе", - цитирует сотрудника силовых структур РИА "Дагестан"

В рамках проверки деятельности приставов проводится выемка документов, со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики сообщает РИА "Новости".

При этом в пресс-службе судебных приставов данную информацию не подтвердили.

"Никаких обысков у нас нет, работаем в штатном режиме", - цитирует представителя пресс-службы газета "Новое дело".

По данным на 14.30 мск 7 февраля, на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Дагестану отсутствует информация об обысках в ведомстве.

Напомним, что 5 февраля по делу о мошенничестве были задержаны и отправлены в Москву врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Правительство Дагестана вечером 5 февраля было отправлено в отставку. Депутат Госдумы России, бывший вице-премьер Дагестана Ризван Курбанов раскритиковал после задержания дагестанских чиновников работу силовиков.

Примечание:

"Гамидов рассказал о подготовке к обыскам","Депутаты одобрили назначение Дениса Попова прокурором Дагестана", "Проверками дагестанских чиновников занялись следователи из Москвы".

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