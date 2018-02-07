Санкции против преподавателей вузов Дагестана вскрыли проблему качества обучения

07 февраля 2018, 14:53

Комиссия Минобрнауки России в январе объявила имена научных руководителей дагестанских ученых, в чьих диссертациях эксперты нашли нарушения. Недостаточная квалификация аспирантов - результат слабой подготовки студентов в вузах, а контроль за защитой диссертаций в региональных вузах может перейти от местных ученых к сотрудникам федеральных структур, рассказали "Кавказскому узлу" эксперты.

11 января на сайте Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки (ВАК) был опубликован "Реестр научных руководителей (научных консультантов) лиц, в отношении которых принято решение о лишении ученых степеней".

Позже доступ к списку был закрыт для незарегистрированных на сайте ВАК людей, информирует сайт phdru.com, опубликовавший копию списка комиссии.

После лишения диссертанта ученой степени его научный руководитель (консультант) в течение пяти лет не вправе быть членом диссертационного совета, который присуждает ученые степени кандидата наук и доктора наук, говорится в п. 13 "Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук", утвержденного Минобрнауки России 10 ноября 2017 года.

В списке присутствуют, в частности, фамилии преподавателей Дагестанского государственного университета (ДГУ) и их диссертантов. Среди них доктор биологических наук Гайирбег Абдурахманов и его диссертант, кандидат биологических наук Элеонора Гаджиева, доктора экономических наук Абдулмеджид Гаджиев и Басир Алиев и их диссертант, кандидат экономических наук Халимат Тайсумова, доктор экономических наук Адильхан Казиханов, кандидат экономических наук Гамид Алиев и их диссертант, кандидат экономических наук Асият Омарова, кандидат экономических наук Фатима Ниналалова и ее диссертант Карима Шахмарданова.

В списке ВАК также кандидат экономических наук, профессор кафедры экономической теории Дагестанского государственного педуниверситета (ДГПУ) Нугутдин Исмаилов и его диссертант, кандидат экономических наук Индира Лукманова.

Индира Лукманова защитила диссертацию в 2012 году в ДГУ, так как в ДГПУ тогда не было диссертационного совета по экономическим наукам, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления научных исследований ДГПУ Загир Атаев.

"Сам Нугутдин Исмаилов уже года три-четыре у нас не работает", - сообщил он, уточнив, что Исмаилов уже на пенсии.

Сейчас в ДГПУ четыре диссертационных совета: два по педагогическим наукам и два по филологическим, уточнил Загир Атаев. "В 2017 году мы с производства сняли 18 диссертаций и проверили их на наличие некорректных заимствований. В результате три работы не были допущены в диссовет", - сказал он.

Для проверки диссертаций используется, в частности, система "Антиплагиат", рассказал Загир Атаев. "По требованиям ВАК, авторский текст в диссертации должен составлять не менее 70 процентов", - уточнил он.

Проректор ДГУ по научной работе и инновациям Назир Ашурбеков оказался недоступным для комментария. Его секретарь сообщила 2 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что Ашурбеков находится в отпуске. Проректор ДГУ по учебной работе Магомед Гасанов отказался комментировать присутствие имен сотрудников вуза в реестре ВАК.

Представитель ВАК отказался дать устные комментарии корреспонденту "Кавказского узла", предложив направить комиссии письменный запрос. "Кавказский узел" направил в ВАК письменный запрос на комментарий.

Невысокая квалификация ученых – следствие низкого качества обучения в вузах

Представленные к защите диссертации нужно проверять на разных этапах работы над ними, чтобы исключить некорректные заимствования, считает заведующий отделом археологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, доктор исторических наук, профессор Муртазали Гаджиев.

"Но в первую очередь залог успеха – добросовестная работа научного руководителя и оппонентов. Также важную роль играет диссертационный совет, где защищается научная работа. Совет должен проверять и пресекать нарушения, так как это авторитет совета и вуза. Диссоветы, где наблюдаются нарушения, закрываются, поэтому логично, что члены совета сами должны быть заинтересованы в том, чтобы к ним поступали качественные работы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гаджиев.

По его мнению, для большинства кандидатов наук лишение ученой степени – это удар по имиджу и показатель некомпетентности, но есть люди, которые и после этого продолжат заниматься научной деятельностью.

Невысокий уровень квалификации аспирантов – это результат слабой подготовки на начальном этапе вузовского образования, убежден профессор. "Вообще катастрофически упал образовательный и интеллектуальный уровень нашей молодежи. Конечно, есть талантливая молодежь, но не все из них идут в науку из-за маленькой заработной платы ученых", - сообщил он.

По его мнению, надо повышать качество образования в школе, потом в вузе и потом уже отдельно в аспирантуре, и только это может привести к качественному преобразованию научной отрасли в России.

ВАК впервые опубликовала "черный список" научных руководителей

Представленные в списке ВАК дагестанские ученые - преимущественно экономисты, отметил махачкалинский историк Сергей Манышев из Института российской истории РАН, знакомый с "черным списком" комиссии.

"Они не очень известные ученые. Они провинциальные преподаватели вузов и не являются именитыми специалистами... Несколько из них раньше были фигурантами «диссернетовских» расследований", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Манышев.

Сообщество «Диссернет» начало работу в январе 2013 года. На сайте проекта опубликованы многочисленные результаты экспертиз диссертаций российских политических и общественных деятелей, в том числе высокопоставленных чиновников, депутатов Госдумы и руководителей крупных научных учреждений.

ВАК впервые публикует такой список, подчеркнул Сергей Манышев. "Это связано с тем, что у нас в стране заработали механизмы саморегуляции научной среды. ВАК стал искать выходы из ситуации, связанной с диссертацией [министра культуры России Владимира] Мединского, где эта структура выглядела, мягко говоря, не очень хорошо. В принципе, ВАК теряет некоторые рычаги контроля, и с помощью этого списка делается попытка вернуть репутацию", - предположил ученый.

По его мнению, появление "черного списка" ВАК может привести к определенным результатам – например, отклонению "совсем негодных" диссертаций.

Лишение ученой степени возможно лишь в течение 10 лет после защиты диссертации

На количество ученых в "черном списке" повлияло ограничение срока проверки диссертаций, считает представитель сетевого сообщества "Диссернет", кандидат физико-математических наук Андрей Заякин.

Он пояснил, что ранее срок подачи заявления о лишении ученой степени составлял три года с момента защиты диссертации, в которой найдены нарушения, но в сентябре 2013 года был увеличен до 10 лет постановлением правительства «О порядке присуждения ученых степеней».

"Когда обсуждался вопрос о том, чтобы срок отменить или новый 10-летний срок сделать, то моему источнику в Минобразования позвонили из администрации президента и сказали, что там 70 человек со степенями, и их очень жалко "раздиссертачивать", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Андрей Заякин.

По его словам, в "черный список" ВАК попали только те диссертанты, которые были лишены ученой степени по заявлениям "Диссернета".

11 августа 2017 года РИА "Дербент" сообщило о заимствованиях, найденных экспертами "Диссернета" в диссертациях ректора Северо-Кавказской правовой академии Багавдина Магомедова, главы Института адвокатуры, нотариата и международных отношений Мурада Ахмедзияутдинова, а также уроженца Дагестана Шамсутдина Дагирова, возглавляющего академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Список ректоров российских вузов, защитивших фальсифицированные диссертации, назвал "самым страшным" результатом исследований "Диссернета" один из основателей сообщества Сергей Пархоменко. "[Речь идет] о людях, построивших всю свою карьеру и все свое профессиональное реноме внутри сферы науки и образования", – сказал он.

ВАК заинтересовалась региональными вузами

В скором времени не исключено повышение внимания ВАК к защитам диссертаций во всех региональных вузах, предположила представитель "Диссернета", кандидат экономических наук Анна Абалкина.

"Сейчас идёт такая тенденция, что крупнейшие столичные вузы получают возможность самим устанавливать правила защиты диссертаций. И в скором времени может так случиться, что ВАК будет контролировать защиты в региональных вузах, потому что столичные выходят из-под контроля ВАК", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас в экспертных советах ВАК появилось "много кандидатов" именно из региональных вузов, отметила Анна Абалкина.

"Если судить по кандидатам, например, по экономике, то в основном кандидаты из региональных вузов. Среди них очень много лиц, которые причастны к сопровождению диссертаций с массовыми некорректными заимствованиями", - сказала она.