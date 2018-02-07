Суд снизил суммы штрафов Столярову и Лукьяненко

07 февраля 2018, 14:39

Сумма штрафа бывшему мэру Астрахани Михаилу Столярову, осужденному за взяточничество, снижена до 100 миллионов рублей. Бывшему министру соцразвития и труда региона Екатерине Лукьяненко штраф снижен до 8 миллионов, сообщил сегодня прокурор Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2014 года Михаил Столяров был осужден на 10 лет колонии по статье о получении взятки в особо крупном размере, ему также был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Позже апелляционная инстанция сократила срок заключения до девяти лет. В июле 2017 года судебные приставы арестовали именные акции Столярова. Министр соцразвития и труда региона Екатерина Лукьяненко была признана виновной во взяточничестве и приговорена к четырем годам колонии и штрафу в 52 миллиона рублей 30 июня 2016 года.

По данным обвинения, Столяров в октябре 2013 года, будучи мэром, потребовал у бизнесмена 10 млн рублей и долю в уставном капитале компании за содействие в выделении земельного участка. Лукьяненко обвинялась в получении свыше 2 млн рублей взяток от руководителей подведомственных ее министерству учреждений.

"С бывшего мэра Астрахани Столярова взыскано в счет погашения штрафа более 15 млн рублей. Это 3% от назначенного штрафа в 500 млн рублей. Судом в связи со смягчением уголовного наказания штраф снижен до 100 млн рублей", - сообщил сегодня прокурор региона Александр Лычагин.

По его словам, Астраханский облсуд также смягчил приговор Екатерине Лукьяненко.

"С Лукьяненко взыскано более 170 тысяч рублей. Ей смягчено наказание: штраф в размере 52 млн рублей суд сократил до 8 млн рублей", - цитирует прокурора "Интерфакс".