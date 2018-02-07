Военно-Грузинская дорога. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

07 февраля 2018, 13:54

МЧС насчитало 40 человек в очереди на Военно-Грузинской дороге

Очередь из 35 большегрузов образовалась на Военно-Грузинской дороге, где из-за непогоды введены ограничения на проезд, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге были введены в связи с ухудшением погоды на территории Грузии с 22.05 мск 6 февраля.

Запрет на проезд большегрузов будет действовать до особого распоряжения, уточнили спасатели.

"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 35 единиц большегрузных автомобилей (40 человек)", - сообщило в 12.00 мск ГУ МЧС по Северной Осетии.

Спасатели рекомендовали автомобилистам воздержаться пока от поездок в данном направлении.

Для автомобилистов, решивших отправиться из России в Грузию, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Степанцминде, расположенной близ российско-грузинской границы, без осадков, температура воздуха -4 градуса, ветер скоростью 3 метра в секунду. Ночью осадков также не ожидается, температура понизится до -5 градусов, ветер усилится до 8 метров в секунду. 8 февраля также без осадков, температура поднимется до +0 градусов, скорость ветра снизится до 7 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни".

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