Парламент Армении разрешил полицейскую видеосъемку

07 февраля 2018, 13:20

Депутаты парламента Армении сегодня приняли закон, позволяющий полиции вести видеосъемку "в целях обеспечения порядка".

Как писал "Кавказский узел", 17 января в ходе первого обсуждения законопроекта, предусматривающего поправки в закон о полиции, его поддержали 57 депутатов, 31 парламентарий проголосовал против.

Нововведение необходимо для предотвращения и выявления преступлений, соблюдения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения, заявили инициаторы проекта. Нововведение ограничит свободу выражения людей и позволит полиции следить за активистами, считают оппозиционеры.

Сегодня законопроект был принят во втором, окончательном, чтении большинством голосов. За него проголосовал 61 депутат, против – 37 депутатов.

Перед голосованием депутат от оппозиционного блока «Елк» Арарат Мирзоян заявил, что его фракция будет голосовать против поправок в законопроект, так как этот законопроект напоминает о тотальном контроле над жизнями граждан, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, весной 2017 года начальник агентства по защите персональных данных аппарата Минюста Армении Шушан Дойдоян сообщила, что почти 34% жителей Армении считают видеонаблюдение в магазинах, офисах и на улице самой большой проблемой в вопросе защиты персональных данных. По словам и.о. министра юстиции Армении Артура Ованнисяна, видеонаблюдение позволяет идентифицировать человека, тогда как в конституции страны закреплено право на защиту персональных данных человека, говорилось в публикации портала "АРКА" от 22 мая 2017 года.