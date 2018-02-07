Житель Кабардино-Балкарии обвинен в ложном минировании московского метро

07 февраля 2018, 12:48

В суд направлено уголовное дело против жителя Кабардино-Балкарии, сообщившего по телефону о бомбе в московском метро, сообщила сегодня прокуратура.

По данным следствия, житель сельского поселения Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии 2 сентября 2017 года, находясь дома, со своего сотового телефона сделал по номеру «03» и сообщил, что в метро Москвы заложена бомба. После его звонка полицейские провели в московском метрополитене проверки, в ходе которых взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Житель Нартана обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Его дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чегемский районный суд для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, указано в сообщении.

Комментарии обвиняемого или его представителей относительно этой информации не поступали.

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