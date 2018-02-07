Глава поселения на Кубани обвинен в мошенничестве

07 февраля 2018, 14:41

Дело бывшего главы Анастасиевского сельского поселения, обвиняемого в 23 эпизодах мошенничества, передано в суд.

По версии следствия, глава поселения с апреля по декабрь 2016 года составлял и подписывал фиктивные акты по благоустройству территории с предпринимателями, тогда как такие работы никто не выполнял, а после получал в бухгалтерии администрации деньги. "В общей сумме мужчина похитил почти 300 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину в инкриминируемых преступлениях в полном объеме", - проинформировали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Бывший глава поселения обвиняется в совершении 23 эпизодов мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ). Уголовное дело направлено в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе глава Новодмитриевского сельского поселения на Кубани был признан виновным в получении взяток за раздачу земли в аренду и осужден на 7,5 года.