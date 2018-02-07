Приставы в Сочи начали снос дома члена избиркома Владимира Мельникова

07 февраля 2018, 05:17

Член ТИК Владимир Мельников заявил, что стал жертвой политического преследования из-за своего конфликта с депутатом Госдумы. Сносу дома предшествовало решение суда, по которому Мельников должен заплатить депутату 500 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства, арест его автомобиля и дело о незаконной агитации на выборах.

"Кавказский узел" сообщал, что решение о сносе дома, принадлежащего члену ТИК от КПРФ и пенсионеру МВД Владимиру Мельникову, суд принял в январе 2016 года. Суд установил, что дом, купленный Владимиром Мельниковым, является самовольной постройкой. Решение о сносе поступило судебным приставам в мае 2016 года.

Снос дома Владимира Мельникова, расположенного на улице Енисейской, начался 6 февраля. "Мельникову было предложено добровольно снести дом, но он отказался. Теперь службой приставов нанята организация, которая сделает это за него. Ему будет выставлен счет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пристав Анатолий Рогашев. Однако назвать организацию, производящую снос, работы которой будет оплачивать Мельников, Анатолий Рогашев отказался.

Как рассказал сам Мельников корреспонденту "Кавказского узла", его дом был построен на садовом участке в 2012 году, который он купил в 2015 году, и участок принадлежит ему на праве собственности. Дом он купил по документам, которые прошли регистрацию в органах юстиции и на который еще предыдущим хозяином было получено свидетельство о праве собственности. (Копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла").

"Я со своим несовершеннолетним сыном проживал в доме, который купил в 2015 году в ипотеку, не имея другого жилья. И вдруг выяснилось через четыре года, что дом, который я купил, является самовольной постройкой", – сказал Владимир Мельников, обратив внимание, что рядом с его домом стоят такие же индивидуальные жилые дома и их никто не сносит и не проверяет.

Владимир Мельников считает, что стал жертвой политического преследования. "Все началось с моей работы в должности начальника полиции Лоо. Некоторые чиновники от власти погрязли в коррупции и нелегальном бизнесе. Мои попытки привести все к законным нормам в поселке закончились тем, что мне пришлось уйти на пенсию. И затем посыпались проверки", - рассказал Мельников.

Из документов, представленных Мельниковым, следует, что проверка его дома была инициирована по запросу депутата Госдумы от партии ЛДПР Юрия Напсо, с членами семьи которого (супруга Юрия Напсо Вероника Иванчикова и его родной брат Роман являются депутатам городского собрания Сочи. - Прим. "Кавказский узел") он вступал в конфликт из-за их бизнеса в Сочи. По его словам, принадлежащие семье строения занимают прибрежную полосу. "Реакцией стал... снос моего дома", - подчеркнул Владимир Мельников.

Ранее депутат подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что инициировал проверку законности постройки дома Мельникова.

"Посылал депутатский запрос в отношении Владимира Мельникова только потому, что обратились жители Лазаревского района с жалобой… Муниципальная проверка выявила самовольную постройку Владимира Мельникова, а суд вынес решение о ее сносе", – рассказал Юрий Напсо. Он подчеркнул, что никакого политического контекста его действия не содержали.

Мельников заявил о систематической травле

Решение суда о сносе дома, принятое в начале 2016 года, Мельников назвал "первой ласточкой".

"Кавказский узел сообщал, что в сентябре 2017 года суд обязал Владимира Мельникова оплатить 500 тысяч рублей по иску Юрия Напсо о защите чести и достоинства в связи с публикациями на сайте "БлогСочи". Вместе с Мельниковым на миллион рублей был оштрафован главред сайта Александр Валов, в январе 2018 года задержанный по подозрению в вымогательстве у Юрия Напсо.

"Параллельно на меня было подано заявление в суд по административной статье о незаконной агитации. 16 ноября прошлого года Лазаревский суд признал меня виновным по ст. 5.11 КоАП РФ, но затем вышестоящий суд по моей жалобе отменил это решение. Это единственное положительное решение властей в отношении меня. А так я лишился сегодня единственного жилья, нажитых вещей, все они выброшены на улицу, а дом рушат. И я еще оказался должен за это миллионы рублей пока неизвестной организации", - рассказал Мельников.

Он пояснил, что еще не выплатил сумму штрафа по иску о защите чести и достоинства. "Приставы уже оперативно арестовали мой автомобиль... То есть фактически я полностью разорен", - рассказал Владимир Мельников.