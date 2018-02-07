Петиция в защиту старого здания аэропорта в Ереване собрала более 6700 подписей

07 февраля 2018, 06:14

Компания "Международные аэропорты - Армения" предложила провести реконструкцию Звартноца и снести старое здание аэропорта. Активисты начали сбор подписей под петицией против сноса построенного в 1980 году здания.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2016 года в Ереване прошло шествие против сноса старого здания аэропорта Звартноц. В знак протеста против сноса здания членство в комиссии по государственным наградам в сфере архитектуры и градостроительства прервали девять архитекторов.

Проект реконструкции аэропорта Звартноц опубликован на специализированном сайте для публикации законопроектов в Армении. В соответствии с проектом, для обеспечения соответствия стандартам ICAO (Международная организация гражданской авиации, International Civil Aviation Organisation) планируется повысить пропускную способность пассажирских терминалов и расширить посадочную площадку аэропорта.

"Ввиду этого снос старого здания Звартноц является приоритетным", - говорится в проекте, представленном компанией "Международные аэропорты - Армения".

Срок обсуждения проекта завершается 10 февраля, после чего он будет представлен на одобрение в правительство.

Собственником ЗАО "Международные аэропорты - Армения" является холдинговая компания из США, 100% акций которой владеет гражданин Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрнeкян, сообщает newsarmenia.am.

Архитекторы выступили в защиту здания аэропорта

Старое здание аэропорта Звартноц является "одним из лучших образцов советской модернистской архитектуры", заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор ОАО "Армпроект" Григор Азизян.

"Здание нуждается в укрепление, и это миф, когда говорят, что укрепить старый Звартноц невозможно. Управляющий аэропортом говорит, что реконструкция здания обойдется до 20 миллионов долларов США (до 9,6 млрд драмов). Сам снос здания и строительство на его месте новых сооружений обойдется во много раз дороже", - сказал Азизян.

Общественный совет при президенте Армении еще в 2013 году отклонил предложение о сносе старого корпуса здания аэропорта Звартноц, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член правления Союза архитекторов Армении Анаит Тарханян, отец которой, Артур Тарханян был одним из архитекторов старого здания аэропорта.

По ее словам, "проект по сносу здания может получить одобрение только при наличии коррупционного интереса", потому что все специалисты выступают против этой инициативы.

Защитники старого здания аэропорта Звартноц собирают подписи под петицией

Жители Армении начали сбор подписей под петицией против разрушения старого здания аэропорта Звартноц. По данным на 04.00 мск 7 февраля под петицией стоит 6730 подписей.

"Здание довели до плачевного состояния, а сейчас говорят, что нет средств на его реконструкцию, поэтому приняли решение снести старый "Звартноц", - написали авторы петиции.

Старое здание международного аэропорта Звартноц было создано по проекту архитекторов А.Тарханяна, С.Хачикяна, Л.Черкезяна, Ж.Шехляна, А.Тиграняна, А.Месчяна и конструктора С.Багдасаряна и сдано в эксплуатацию в 1980 году. Аэропорт расположен в 12 км к западу от Еревана, информирует издание "Новости Армении".