МЧС продлило предупреждение о лавиноопасности на Северном Кавказе

07 февраля 2018, 00:03

Опасность схода лавин сохранится в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана до вечера 7 февраля. В Ингушетии, Чечне, Адыгее и горах Краснодарского края предупреждение действует до 8 февраля.

Как информировал "Кавказский узел", 5 февраля МЧС объявило предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана до вечера 6 февраля. В Ингушетии, Чечне, Адыгее и горах Краснодарского края предупреждение действует до вечера 8 февраля.

Предупреждение в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане продлено до 18.00 7 февраля.

В Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии лавиноопасно на высотах от 1000 метров, в горах Ингушетии и Чечни - на отметках свыше 1500 метров, а в Дагестане - более 2000 метров, говорится сегодня на сайте Южного регионального центра МЧС России.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 7 февраля в чеченском селе Итум-Кале облачно и без осадков, температура воздуха -2 градуса, ветер 2 метра в секунду. Днем потеплеет до +1, ветер усилится до 3 метров в секунду. В Карачаевске ночью -1, ветер 3 метра в секунду. Днем +5, скорость ветра 4 метра в секунду. В поселке Терскол в Кабардино-Балкарии ночью -10 градусов, ветер 14 метров в секунду. Днем потеплеет до -2, ветер стихнет до 4 метров в секунду. В североосетинском городе Алагир ночью температура воздуха 0 градусов, ветер 3 метра в секунду. Днем +6, скорость ветра достигнет 2 метров в секунду.

В райцентре Цунтинского района Дагестана, селе Кидеро, ночью -3, скорость ветра 5 метра в секунду. Днем -1, ветер 4 метра в секунду. В кубанском поселке Мостовский ночью -3, скорость ветра 5 метров в секунду. Днем +3, ветер 3 метра в секунду. В адыгейском поселке Никель ночью -3, скорость ветра 8 метров в секунду. Днем +4, ветер 4 метра в секунду. В ингушском селе Джейрах ночью температура воздуха -3, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Днем 7 февраля +2, скорость ветра 4 меьра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.