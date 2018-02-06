Защита подала кассацию по иску о предоставлении Саакашвили статуса беженца

06 февраля 2018, 23:11

Адвокаты Михаила Саакашвили подали кассационную жалобу на решение суда, оставившего в силе отказ миграционной службы в предоставлении бывшему президенту Грузии статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября 2017 года генпрокурор Украины заявил, что Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. 3 января суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца. 5 февраля апелляционный суд подтвердил это решение. Кроме того, сегодня Окружной административный суд Киева отклонил и другой иск Саакашвили, в котором требовалось наказать миграционную службу за бездеятельность.

Михаил Саакашвили обвинен в Грузии в нескольких преступлениях, в том числе в растрате госсредств и превышении должностных полномочий. Главная прокуратура Грузии сообщила 18 августа 2017 года, что направила на Украину запрос об экстрадиции Саакашвили. О том, что может угрожать бывшему президенту Грузии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Решение апелляционного суда обжаловано, сообщил один из защитников Саакашвили Павел Богомазов. Он заявил, что будет обжаловано и сегодняшнее решение по иску о бездеятельности миграционной службы Украины. "У нас еще идут два суда с Государственной миграционной службой Украины", - добавил адвокат.

В том случае, если сегодняшняя кассация будет отклонена, откроется возможность разбирательства в ЕСПЧ, отметил он, добавив, что решение об обращении в Страсбургский суд будет зависеть от Михаила Саакашвили.

Вне зависимости от судебных решений, депортация Саакашвили была бы незаконной, считает Павел Богомазов. "Лицо, которое лишено гражданства Украины, но которое постоянно проживало и проживает, и имело гражданство, нельзя никуда "двигать" из страны", - пояснил адвокат, сославшись на украинский закон о статусе лиц без гражданства.

Еще одним препятствием для депортации Саакашвили является то, что на Украине он проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, сказал Богомазов. "Но у нас есть прецедент с семью гражданами Грузии, которых, вопреки любым нормам права и здравому смыслу, с Украины принудительно вывезли. Поэтому всякое может быть", - отметил адвокат.

Другой адвокат Саакашвили, Руслан Чернолуцкий, назвал препятствием для депортации своего подзащитного рассмотрение самой кассационной жалобы. "Таким образом, в правовом поле для власти заблокированы какие бы то ни было попытки выдворения или экстрадиции М. Саакашвили", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав сканы кассационной жалобы.