06 февраля 2018, 21:24

Ингушский предприниматель обвинен в крупном хищении у центра занятости

Директор нескольких коммерческих предприятий получил от центра занятости Сунженского района 7,7 миллиона рублей по подложным актам о стажировке выпускников, сообщило следствие.

Согласно обвинительному заключению, соответствующие договоры с районным центром занятости были заключены в 2012-2013 годах. На предприятиях должны были пройти стажировку выпускники учреждений профессионального обучения из регионов России с высоким уровнем безработицы.

Помесячные акты о выполнении договоров и платежные ведомости о проведении стажировки и наставничества были сфальсифицированы, полагают следователи. На основании этих документов директор получил 7,7 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, сообщает следствие.

Мужчина обвинен по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), дело передано в суд, говорится сегодня на сайте следственного управления СКР по Ингушетии.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 декабря 2017 года в аналогичном преступлении, связанном с хищением 3,2 миллиона рублей у центра занятости, был обвинен предприниматель из Назрановского района Ингушетии.

Примечание:

"Директор газовой компании в Дагестане заподозрен в мошенничестве", "Директор школы в Дагестане заподозрен в полумиллионном мошенничестве", "Глава Кизилюрта приговорен к условному сроку за махинации с акциями".

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