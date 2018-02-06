Адвокат Бузуртанова назвал жестоким приговор по делу "орджоникидзевского джамаата"

06 февраля 2018, 21:48

Родственники девяти жителей Ингушетии, осужденных на сроки от 5 до 19 лет по делу "орджоникидзевского джамаата", назвали приговор "беспределом", а защита заявила, что обжалует его.

Как информировал "Кавказский узел", Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня приговорил к длительным срокам девять жителей Ингушетии, обвиненных в помощи боевикам в составе так называемого "орджоникидзевского джамаата".

Лечи Гадамаури, которого обвинение и суд сочли руководителем "орджоникидзевского джамаата", получил 19 лет строгого режима с ограничением свободы на год и три месяца и штрафом в 250 тысяч рублей. Остальные фигуранты дела - Джохар Цечоев, Илез Цечоев, Илез Торчхоев, Тимур Матиев, Акроман Бузуртанов, Зелимхан Амриев, Асхаб Албаков и Багаудин Опиев - получили от 5 до 14 лет общего режима.

Оглашение приговора по делу "орджоникидзевского джамаата" началось сегодня с двухчасовой задержкой из-за проблем с доставкой подсудимых из следственного изолятора. Из Ингушетии в Ростов-на-Дону на оглашение приговора приехали около 20 человек - друзья и родственники подсудимых, в основном матери, жены и сестры. Меры безопасности в зале суда были усилены - помимо четырех приставов и конвойных полицейских на оглашении приговора присутствовали сотрудники спецназа службы судебных приставов в масках, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

В течение получаса судьи зачитали определение о том, что оглашаются только вводная и резолютивная части итогового решения, и огласили приговор. Коллегия судей сочла доказанным факт существования незаконного вооруженного формирования "орджоникидзевский джамаат" в Сунженском районе Ингушетии и признала подсудимых виновными по всем инкриминируемым им статьям.

Багаудину Опиеву назначено 14 лет заключения со штрафом в 100 тысяч рублей, Асхаб Албаков и Зелимхан Амриев получили по 13 лет и штраф в 250 тысяч рублей. Акроман Бузуртанов приговорен к десяти годам со штрафом в 100 тысяч рублей. Джохар Цечоев, Илез Цечоев, Илез Торчхоев, Тимур Матиев получили от 5 до 8 лет без штрафа.

Судьи также определили дальнейшую судьбу вещдоков: изъятые системный блок компьютера, оружие, боеприпасы, СВУ, компоненты СВУ и кофемолка будут переданы в управление ФСБ по Ингушетии для уничтожения.

Подсудимые встретили приговор спокойно, они улыбались и хлопали друг друга по плечу. После оглашения приговора судебные приставы поспешили выпроводить всех близких осужденных сначала в коридор, а затем и из здания суда. Родственники осужденных, покидая суд, назвали приговор "беспределом".

Вину частично признали только Албаков и Амриев, остальные вину полностью отвергли. Восемь из девяти подсудимых заявили, что подписывали документы под пытками, но в возбуждении уголовного дела по их заявлениям было отказано. Акроман Бузуртанов, имевший адвоката с момента задержания - единственный из обвиняемых не дал признательных показаний и не заявил о пытках, а остальные под пытками оговорили его, указывала защита.

Адвокаты осужденных сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что защита намерена обжаловать приговор. "Обязательно будем обжаловать приговор", - сказал адвокат Багаудина Опиева Магомед Гандаур-Эги.

"Будем обжаловать, приговор незаконный, необоснованный, слишком суровый, даже жестокий", - заявил адвокат Акромана Бузуртанова Магомед Гагиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Асхаба Албакова Елена Минкина также сообщила, что будет обжаловать приговор. Часть адвокатов, участвовавших в процессе, на оглашение приговора не приехали. На итоговом заседании по делу сторона, просившая исключить из обвинения "террористическую" статью 205.1 УК РФ, выразила надежду на сравнительно мягкий приговор, указав на многочисленные нарушения.

Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов ранее предположил, что "орджоникидзевского джамаата" вовсе никогда не существовало. "Скорее всего такого формирования в таком составе не существовало. Если посмотреть подобные дела... следователи называли людей какой-нибудь "бандой Басаева", объединяя их словосочетанием, и получалась группировка, НВФ, все что угодно. Люди, которые никогда не пересекались, не встречались, разные по возрасту, интересам, обвиняются в разных преступлениях, и не факт, что они все виноваты", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муцольгов.

Дело "орджоникидзевского джамаата" было передано в суд в июне, а первое заседание по существу состоялось 15 августа 2017 года. Процесс занял почти шесть месяцев, за это время прошло около 50 заседаний. На всех заседаниях, за исключением первого, единственным представителем СМИ был корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями от представителей прокуратуры Ингушетии относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.