06 февраля 2018, 20:50
Двое жителей Тбилиси заподозрены в нападении на трансгендеров
Грузинские полицейские задержали двух человек по подозрению в избиении трех женщин-трансгендеров в Тбилиси.
Инцидент произошел во дворе одной из городских клиник. В числе трех избитых - Миранда Пагава и Габриела Роскипова, сообщил сегодня начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.
По его словам, задержанные признали свою вину, информируют "Новости-Грузия".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 января на 23-летнюю трансгендера и ЛГБТ-активистку Миранду Пагаву также было совершено нападение. Пострадавшая пожаловалась, что окружающие не реагировали на ее призывы о помощи. Подозреваемый в нападении был задержан и 2 февраля арестован.
Власти обязаны защитить сексуальные меньшинства от проявлений гомофобии и расследовать преступления на почве ненависти, заявили после нападения на Пагаву представители "Движения за равенство".
"Патриархия Грузии протестует против закона о секс-меньшинствах", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".
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