Двое жителей Тбилиси заподозрены в нападении на трансгендеров

06 февраля 2018, 20:50

Грузинские полицейские задержали двух человек по подозрению в избиении трех женщин-трансгендеров в Тбилиси.

Инцидент произошел во дворе одной из городских клиник. В числе трех избитых - Миранда Пагава и Габриела Роскипова, сообщил сегодня начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

По его словам, задержанные признали свою вину, информируют "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 января на 23-летнюю трансгендера и ЛГБТ-активистку Миранду Пагаву также было совершено нападение. Пострадавшая пожаловалась, что окружающие не реагировали на ее призывы о помощи. Подозреваемый в нападении был задержан и 2 февраля арестован.

Власти обязаны защитить сексуальные меньшинства от проявлений гомофобии и расследовать преступления на почве ненависти, заявили после нападения на Пагаву представители "Движения за равенство".