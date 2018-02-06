Электрический столб. Фото: Юрий Гречко / Югополис

06 февраля 2018, 17:48

Суд взыскал с "Каббалкэнерго" 2,5 миллиона за долги

Арбитражный суд обязал "Каббалкэнерго" выплатить компании "Каббалккоммунэнерго" 2,5 миллиона рублей за несвоевременную оплату электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", 9 января "МРСК Северного Кавказа" обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с иском к электросетевой компании "Каббалккоммунэнерго", потребовав взыскать с нее 67,016 миллиона рублей долга за поставленную электроэнергию. Рассмотрение иска назначено на 8 февраля.

В свою очередь, МУП "Каббалккоммунэнерго" обратилось с иском на 66,4 миллиона рублей против АО "Каббалкэнерго". Впоследствии компания отказалась от взыскания большей части этих средств, настаивая лишь на выплате неустойки. Представители "Каббалкэнерго" признали, что не оплатили вовремя поставленную электроэнергию, объяснив это тяжелым финансовым положением компании.

Арбитраж присудил "Каббалккоммунэнерго" 2,493 миллиона рублей, полностью удовлетворив иск компании, со ссылкой на материалы суда сообщил сегодня "Интерфакс".

Примечание:

"Глава предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрен в невыплате работникам зарплаты", "Суд в Кабардино-Балкарии признал незаконными выплаты врачам из фонда ОМС", "Прокуратура добилась выплат долгов по зарплате на Тырныаузском ГОК".

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