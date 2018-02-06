Суд отклонил иск Саакашвили к миграционной службе Украины

06 февраля 2018, 18:05

Суд в Киеве отклонил иск экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он просил признать незаконной бездеятельность Государственной миграционной службы Украины при рассмотрении жалобы на отказ Саакашвили в статусе беженца.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2017 года генпрокурор Украины заявил, что Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца. 3 января суд в Киеве согласился с миграционной службой в том, что Михаил Саакашвили не должен иметь на Украине статус беженца. 5 февраля апелляционный суд подтвердил это решение.

Михаил Саакашвили обвинен в Грузии в нескольких преступлениях, в том числе в растрате госсредств и превышении должностных полномочий. Главная прокуратура Грузии сообщила 18 августа 2017 года, что направила на Украину запрос об экстрадиции Саакашвили. О том, что может угрожать бывшему президенту Грузии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

Сегодня Окружной административный суд Киева отклонил очередной иск Михаила Саакашвили. Суд отказался признать противоправной и незаконной бездеятельность Государственной миграционной службы (ГМС) Украины при рассмотрении жалобы на решение управления Киевской области, которое отказало политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Также в этом иске экс-президент Грузии просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Киевского областного управления ГМС, которое не передало материалы его личного дела в центральный аппарат. В удовлетворении этой жалобы судом также было отказано, сообщает "Интерфакс-Украина".

Данное решение является логическим продолжением того, которым 5 февраля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда, отказавшего признавать незаконным решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса беженца, отметил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

При этом он подчеркнул, что Саакашвили пока имеет все законные основания пребывать на территории Украины. "Справка о защите действует на период, пока не будут рассмотрены апелляции и кассации", - подчеркнул адвокат.

В свою очередь бывший президент Грузии в своем аккаунте в социальной сети Facebook отметил, что "скоро станет богатым коллекционером негативных решений их судов".

На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".