Жительница Дагестана заподозрена в мошенничестве с материнским капиталом

06 февраля 2018, 16:37

Жительница Левашинского района по подложному свидетельству о рождении ребенка получила сертификат на 387 тысяч рублей, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, местный ЗАГС выдал свидетельство о рождении ребенка на основании соответствующего медицинского свидетельства, которое оказалось подложным. Женщина подала документы в районное отделение Пенсионного фонда в 2011 году, получив в результате сертификат на материнский капитал.

Против нее возбуждено дело по ч. 3 ст.159.2 УК России (мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере), говорится сегодня на сайте Следственного управления СКР по Дагестану.

Комментариев от подозреваемой жительницы Левашинского района или ее представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 12 октября в суд было передано дело другой жительницы Левашинского района, также обвиненной в мошенничестве при получении материнского капитала.