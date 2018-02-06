Жители Еревана разочаровались в акциях протеста на фоне повышения цен

06 февраля 2018, 22:46

Рост цен в Армении сказывается на семейном бюджете, однако акции протеста бессмысленны и не смогут изменить ситуацию, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в Ереване прошел митинг против повышения цен. В акции, по данным организаторов, приняли участие несколько тысяч человек. 5 февраля в столице Армении вновь прошла акция против роста цен, в ней приняли участие около 500 человек.

С 1 января в Армении вступил в силу новый Налоговый кодекс, и повысились акцизы, в связи с чем цены на бензин, сжатый газ и дизельное топливо выросли. После этого жители Армении пожаловались на подорожание продуктов.

Ереванцы назвали акции протеста бессмысленными

Из-за подорожания вынуждены покупать дешевые продукты низкого качества. При этом основная часть доходов семьи уходит на еду, заявил корреспонденту "Кавказского узла" художник Галуст Дарбинян.

"Раньше удавалось что-то отложить на непредвиденные расходы, однако сегодня не только не получается, более того, мы стали вынужденно покупать более некачественные дешевые продукты. К примеру, мясо берем замороженное, импортное, которое стоит дешевле", - пояснил Дарбинян.

Художник отметил, что несмотря на то, что он поддерживает оппозицию, он не участвует в акциях протеста. "Предпочитаю тратить свое время на творчество. Кроме того, сегодня у оппозиции нет шансов. Тем не менее, критику властей надо продолжить", - уверен он.

О том, что потратила на подготовку к Новому году столько же, сколько в прошлом году, однако купила продуктов вдвое или втрое меньше, заявила домохозяйка Карине Азарян.

"Смогла купить вдвое меньше суджуха и бастурмы, выпечки меньше было, чем принято в семье. Масла купили втрое меньше. Если в прошлом году для новогоднего стола купила пять килограммов говядины, то в этом году взяла три. Финансы не позволили", - заявила она.

По словам Карине Азарян, она недавно оформила пенсию, но ей помогает сын. "А как быть тем, у кого нет детей или родственников, которые бы помогали? О чем думает наше правительство? В жизни не видела в Армении, чтобы наши люди по помойкам шастали. Разве можно довести до такого народ? С каждым годом народ живет все хуже и хуже, а средний уровень падает все ниже и ниже. Не знаю, куда докатимся", - подчеркнула жительница Еревана.

В то же время она отметила, что не участвует в акциях протеста, назвав их бессмысленными.

Участники акции протеста отметили пассивность и недоверие жителей Армении

Рост цен в основном сказался на продуктах питания, однако ни зарплата, ни пенсия не выросли. При этом жители Армении уже не верят, что появится политическая сила, способная что-то изменить, считает участник акции протеста 5 февраля Гамлет Григорян.

По его словам, раньше ему хватало на жизнь, но после подорожания пришлось меньше покупать продуктов, в частности, масла и мяса. "Я не в состоянии позволить себе даже минимальную потребительскую корзину", - отметил он.

Однако, по словам Григоряна, у населения "сломлен дух борьбы и отсутствует вера".

"Сколько лет пытались бороться, тысячами выходили на улицы. Но ничего не изменилось. Еще хуже стало. Двум тысячам не удастся добиться результата, даже 10 тысяч не смогут. Политическим деятелям не верят. Нет веры, и это самое плохое. И как восстановить доверие, этого рецепта я не знаю", - подчеркнул Григорян.

Другая участница митинга 5 февраля, химик Степанян Сильва считает, что подорожание приведет к новой волне миграции и росту уровня бедности. "Люди уже потеряли надежду. Население мигрирует. Смотрите, на митинге в основном пожилые, нет молодежи", - заявила она.

Аджемян: жители Армении не хотят видеть удачные примеры протестного движения

Люди не верят тому, что есть политическая сила, способная возглавить протест и добиться результата, и не хотят видеть удачные примеры акций, такие как борьба против повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, заявил координатор движения "Правый руль" Геворг Аджемян.

"Кавказский узел" писал, что после вступления в силу в 2013 году новых тарифов на проезд в общественном транспорте в Ереване, местные жители начали проводить ежедневные акции протеста, требуя отменить это решение. 25 июля 2013 года мэр Еревана Тарон Маргарян объявил о приостановке решения о повышении на 50% тарифов на проезд

Координатор движения "Правый руль" Геворг Аджемян связал безразличие жителей Армении к акциям протеста с тем, что общество "видит неудачные эпизоды протестного движения".

"Не хотят видеть удачные примеры борьбы, такие как сквер Маштоца, или попытка увеличить тариф на проезд в общественном транспорте. И в этом основная причина разочарования. Люди не верят, что есть политическая сила, которая может возглавить протест и добиться результата", - пояснил он.

Аджемян объяснил небольшое количество молодых людей среди участников акции 5 февраля страхом использования властями грубой силы. "Мое поколение, в частности, не хочет пройти по пути своих родителей, которые 10 лет назад видели 1 марта (в ходе уличных беспорядков 1 и 2 марта 2008 года в Ереване погибли десять человек и более 250 получили ранения. - Прим. "Кавказского узла"). Родители не хотят, чтобы их дети стали жертвами столкновений", - отметил он.

По его мнению, ситуация ухудшится, если не создать противовес властям. "Если нет противовеса, то правительство не стремится исправить ошибки. А раз ошибки не исправляются, значит, будет только хуже", - подчеркнул Аджемян.