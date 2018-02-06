Два ингушских полицейских арестованы за взятку

06 февраля 2018, 13:38

Оперуполномоченный и дознаватель отдела МВД в Карабулаке подозреваются в получении взятки от фигуранта уголовного дела, заявили следователи.

По данным следствия, 3 февраля подозреваемые получили от мужчины, в отношении которого ранее возбуждено уголовное дело, 50 тысяч рублей. Требуя взятку, они угрожали ему изменить меру пресечения. Дознаватель и оперуполномоченный были задержаны, рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ингушетии.

Полицейские подозреваются в получении взятки, сопряженном с вымогательством (п.п. "а, б2 ч.5 ст.290 УК РФ). В их отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2017 года бывший сотрудник полиции в Ингушетии Амирхан Албагачиев был приговорен к пяти годам колонии по делу о получении взятки за возможность избежать административной ответственности.