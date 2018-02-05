Гамидов и его заместители доставлены в Москву

05 февраля 2018, 18:15

Глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители и бывший министр образования доставлены спецбортом из Махачкалы в Москву для проведения следственных действий. Видеозапись задержания высокопоставленных дагестанских чиновников распространил СКР.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовиками были задержаны врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Гамидова, Исаева, Юсуфова планировалось сегодня доставить в Москву.

Высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, задержанные по делу о мошенничестве, доставлены спецбортом ФСБ в Москву, сообщает ТАСС.

По данным издания, чиновников сегодня вечером планируется привезти в Следственный комитет для проведения с ними следственных действий.

При этом Следственный комитет России распространил видеозапись задержания и отправки в Москву дагестанских чиновников. Как следует из видеозаписи, обыски в домах у чиновников начались сегодня рано утром, до рассвета. Затем их доставили к следователям, после этого на самолете Ан-148 отправили в Москву. На видео есть кадры посадки задержанных в самолет - чиновников посадили в самолет бойцы спецназа.

В Москву спецбортом ФСБ были отправлены врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Шахабас Шахов, уточнил источник в силовых структурах республики. По его данным, задержанным может быть предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, информирует дагестанское издание "Черновик".

Мера пресечения для задержанных дагестанских чиновников будет избираться в Басманном суде Москвы. По закону это должно произойти в течение 48 часов после задержания, отмечает издание "Кавказ,Реалии".

Отметим, что с 24 января под стражей по обвинению в превышении полномочий находится мэр Махачкалы Муса Мусаев. 1 февраля прошли обыски в администрации Табасаранского района, а 2 февраля - в здании управления архитектуры администрации Махачкалы. Главный архитектор города Магомедрасул Гитинов задержан и заключен в СИЗО.