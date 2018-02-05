Подача тепла жителям ставропольского поселка восстановлена

05 февраля 2018, 15:00

Специалисты завершили ремонт трубопровода в поселке Рыздвяный, после аварии на котором лишился тепла микрорайон населенного пункта, сообщили сегодня в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 4 февраля после прорыва трубы было отключено теплоснабжение шести многоэтажек, детсада, школы и больницы поселка Рыздвяный. К утру 5 февраля специалисты не успели, как планировали, устранить аварию.

Поселок городского типа Рыздвяный расположен в 16 километрах от города Изобильного и в 28 километрах от Ставрополя. По данным на 1 января 2017 года, в поселке, по данным госстатистики, проживало 7492 человека.

Сварочные работы были закончены к 12.00 мск 5 января. После этого началось заполнение системы теплоносителем, сообщили спасатели.

Тепло начало возвращаться в дома жителей Рыздвяного, передала ГТРК «Ставрополье».

К аварийно-восстановительным работам была привлечена бригада «Газпромэнерго» ООО «Газпромтрансгаз» из 10 человек и трех единиц техники, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.