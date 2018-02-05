Оппозиция раскритиковала досрочные выборы президента Азербайджана

05 февраля 2018, 14:18

Власть решила помешать оппозиции подготовиться к избирательной кампании и упростить фальсификации, уверены в партии Народного фронта и «Мусавате». Внеочередные выборы помогут выкроить время на подготовку важных мероприятий, считают в правящей партии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на 11 апреля внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Причины проведения внеочередных выборов в тексте документа не указаны.

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана голосование на выборах президента страны было запланировано в третью среду октября (17 октября 2018 года). О своем участии в этих выборах уже объявили бывший председатель партии "Мусават" Иса Гамбар, лидер Партии граждан и развития Али Алиев, лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу. Также было заявлено, что в выборах от правящей партии примет участие президент Азербайждана Ильхам Алиев.

Власти готовят фальсификацию выборов, уверены оппозиционеры

Оппозиционные политики резко раскритиковали решение назначить на 11 апреля внеочередные президентские выборы.

Никакого смысла в проведении досрочных выборов за полгода до даты очередных президентских выборов нет, уверен председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли.

«Да и никакого официального разъяснения причин назначения досрочных выборов нет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Джамиль Гасанли.

Он полагает, что выборы проводятся раньше из-за опасения властей «еще большего ухудшения социально-экономического положения в стране к осени». «Ухудшение социально-экономического положения в стране способствует неуклонному падению авторитета правительства, и на этом фоне есть стремление, используя подконтрольный ЦИК, провести выборы по желаемому сценарию и сохранить власть еще на семь лет в руках правящей семьи», - сказал Джамиль Гасанли.

Он отметил, что Азербайджан так и не оправился от экономического кризиса, вызванного обвалом цен на нефть. «Кризис привел к девальвации национальной валюты в более чем два раза. Банковская система страны просела. Закрылись более 10 из 30 банков страны. Люди, получившие кредиты в долларах, оказались в долговой кабале, из которой не могут выбраться. Повсюду были проведены сокращения рабочих мест. Правительство же решило бороться с кризисом косметическими методами. Коррупция и монополизм сохраняются на высоком уровне, и они являются главным причинами сохранения экономического упадка», - считает Джамиль Гасанли.

По его словам, НСДС обсудит ситуацию и примет решение об участии в выборах.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли связал сегодняшнюю новость о дате выборов с реакцией оппозиции на намерение Ильхама Алиева идти на выборы президента в четвертый раз.

56-летний Ильхам Алиев - сын третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Он уже избирался президентом Азербайджана в 2003, 2008 и 2013 годах, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" "Кавказского узла" биографии Ильхама Алиева.

«Власти знали о резкой негативной реакции демократических сил на планы Ильхама Алиева в четвертый раз баллотироваться в президенты. Фактически отец с сыном за исключением короткого периода уже почти 50 лет руководят республикой (Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК компартии Азербайджана в 1969-1982 годах, первым зампредом Совмина СССР в 1982-1987 годах и президентом Азербайджана с 1993 по 2003 год - прим. «Кавказского узла»), что противоречит принципам республиканского устройства страны», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Али Керимли.

По его мнению, Ильхам Алиев знал, что к октябрю оппозиция подготовит долгосрочную кампанию против фальсификации выборов. «Он принял такое решение для того, чтобы предотвратить долгосрочные требования оппозиции о проведении прозрачных демократических выборов. Он не хочет, чтобы предвыборный период был затяжным, и потому принял такое решение и фактически сократил предвыборный период», - сказал Али Керимли.

Глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы назвал назначение досрочных выборов «поспешным решением» и «выборной операцией» Ильхама Алиева с целью «продлить свою власть еще на семь лет».

Он также считает, что данное решение преследует цели поставить оппозицию в цейтнот для ограничения времени на подготовку к выборам. Кроме того, Гаджилы объяснил проведение досрочных выборов внутривластными противоречиями.

«Внутри власти есть определенные противоречия. В ожидании предвыборного периода они могут обостриться. Поэтому во избежание такого процесса Ильхам Алиев решил спешно провести выборы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ариф Гаджилы.

На то, что причины переноса выборов президента названы не были, обратил внимание и блогер "Кавказского узла" Кямал Али. При этом он предположил, что теперь «скучно не будет, год обещает быть урожайным на громкие события». «А приятное в том, что выборы - как неизбежный и противный экзамен, который лучше сдать быстрее, чтобы потом жить спокойно. Все равно всем все известно, так что сдать это раньше и заниматься своими делами», - написал он 5 февраля в своем блоге "Ветер с Апшерона".

Проведение внеочередных выборов – это способ упростить фальсификацию выборов, считает глава Центра национальной стратегической мысли, кандидат в президенты от партии «Мусават» Иса Гамбар.

«Очевидно, что режим понимает тяжесть ситуации в стране и осознает, что, если соблюсти предусмотренные конституцией сроки для проведения очередных выборов в октябре, то к этому времени недовольство населения будет намного больше, чем сейчас. В таком случае станет гораздо труднее сфальсифицировать выборы и удержать власть насильственными методами», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Иса Гамбар.

На его взгляд, к проведению внеочередных выборов власть подтолкнула и международная ситуация. Гамбар указал на то, что Запад усилил давление Кремль, и ухудшилось положение нынешних властей России.

«Обычно в периоды выборов из-за критики Западом нарушений демократических норм власти Азербайджана использовали поддержку российского руководства. Теперь Кремль озадачен собственными проблемами, которые, судя по всему, будут нарастать. Поэтому руководство Азербайджана торопится провести сфальсифицированные президентские выборы для продления своей власти», - сказал Иса Гамбар.

На вопрос, примет ли он сам участие на президентских выборах, Гамбар ответил положительно, отметив, что его кандидатура в президенты была выдвинута еще на восьмом съезде партии «Мусават» в сентябре 2014 года. «Это решение остается в силе», - сказал Гамбар. Вместе с тем он добавил, что по сложившейся конкретной ситуации будут проведены обсуждения в партии.

Досрочное проведение выборов не повлияет на их качество, считает сторонник Алиева

Назначение внеочередных выборов соответствует Конституции и относится к компетенции главе государства, считает депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» Айдын Мирзазаде.

«В 2018 году запланирован ряд важных мероприятий, и все они должны быть проведены на высоком уровне. В этом году мы отмечаем 100-летие Азербайджанской народной республики (1918-1920 гг). Азербайджан как состоявшееся государство должно провести юбилейные мероприятия по случаю создания первой республики во всем мусульманском мире на должном уровне и в международном масштабе. Все это требует времени на подготовку», - процитировало сегодня слова Айдына Мирзазаде агентство Turan.

На взгляд депутата, досрочное проведение выборов позволит увеличить время на подготовку юбилея Азербайджанской народной республики и других международных мероприятий. Он считает, что досрочное проведение выборов не повлияет на качество их подготовки.