"Ассоциация молодых юристов" попросила суд отказаться от экстрадиции Чабука из Грузии

05 февраля 2018, 15:10

В Турции преподавателю Мустафе Чабуку грозит опасность, говорится в направленном сегодня в Тбилисский горсуд заявлении грузинской неправительственной организации. Обвиняемые в тех же преступлениях, что и Чабук, подверглись пыткам, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", "Ассоциация молодых юристов" также была одним из подписантов совместного заявления 21 неправительственной организации Грузии в адрес президента страны с просьбой дать Чабуку грузинское гражданство. В заявлении говорилось о том, что Чабук, которому грузинский суд отказал в статусе беженца, может стать жертвой бесчеловечного обращения и пыток в случае экстрадиции в Турцию.

Мустафа Чабук, работавший в Грузии с 2002 года, в последние годы был одним из управляющих тбилисским частным колледжем имени Демиреля. Он был задержан 24 мая 2017 года в Грузии по запросу Турции и находится под экстрадиционным арестом.

Тбилисский городской суд уже 6 февраля рассмотрит вопрос экстрадиции Мустафы Эмре Чабука.

"Ассоциация молодых юристов" решила накануне рассмотрения дела обратиться в суд с заявлением, в котором указала, что в Турции Чабук в качестве подозреваемого может столкнуться с нарушением своих прав, и поэтому Грузии нельзя использовать возможность его экстрадиции.

По мнению юристов, Чабук может стать жертвой нечеловеческого обращения, а "те дипломатические гарантии, которые предоставит турецкая сторона, нельзя расценивать достаточным", так как "в целом положение в Турции с этой точки зрения тяжелое". "Мы не верим турецкой стороне, что в случае Мустафы Эмре Чабука [нарушения его прав] не произойдет", - сообщает НПО.

В заявлении в суд НПО попросило принять объективное решение. Обращение в суд сделано в связи с намерением "друзей суда" оказать ему помощь вынести "правильное решение по этому вопросу", пояснила представитель "Ассоциации молодых юристов" Нонна Курдованидзе.

В частности, отметила она, в своем обращении НПО представило свое мнение по ряду вопросов, среди которых - ситуация в Турции, подходы грузинского законодательства и международных соглашений по вопросу экстрадиции и подход Европейского суда по правам человека, исходя из его практики рассмотрения жалоб по вопросу экстрадиции.

"Исходя из этой практики, мы попросили суд рассмотреть наше мнение, но, к сожалению, мы не знаем учтет ли его суд, и сможем узнать об этом только с вынесением решения суда", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нонна Курдованидзе.

Турецкие правоохранители считают Чабука причастным к FETO - организации сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиненного турецкими властями в подготовке вооруженного переворота, попытку которого власти пресекли 16 июля 2016 года. FETO признана в Турции террористической организацией. Сам Чабук отверг обвинения.

Законодательство обязывает суд рассмотреть представленное обращение НПО, сообщил, в свою очередь, адвокат Чабука Сосо Бараташвили. При этом он предположил, что суд вряд ли вынесет решение "положительное для Чабука, так как власти обращают внимание больше на требования правительства Турции, нежели на правовые вопросы".

"Мы планируем обратиться в Европейский суд по правам человека, и этот иск будет составлен параллельно с апелляцией в Верховный суд, в котором можно обжаловать решение городского суда в течение семи дней. У Верховного суда на вынесение решения есть пятидневный срок, после этого министр юстиции в любой момент может подписать решение об экстрадиции", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сосо Бараташвили.

Адвокат уверен, что после экстрадиции в Турцию Чабук подвергнется там пыткам и нечеловеческому обращению, так как, по его словам, "группа лиц, отождествляемая с Чабуком и его семьей - последователи Гюлена", уже заявляла о пытках и нечеловеческом обращении. Основанием для предположения об опасности экстрадиции для Чабука также служит то, что в Турции, по словам адвоката, нарушаются права человека, и в отношении Чабука выдвинуто, на его взгляд, "необоснованное обвинение".