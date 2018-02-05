Здание Администрации президента Азербайджана. Фото Sputnik / Murad Orujov

05 февраля 2018, 11:41

Выборы президента Азербайджана назначены на 11 апреля

Ильхам Алиев сегодня объявил дату внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", в соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана голосование на выборах президента страны запланировано в третью среду октября (17 октября 2018 года).

26 сентября 2016 года в Азербайджане прошел референдум, по итогам которого были внесены предложенные Ильхамом Алиевым изменения в Конституцию Азербайджана. В частности, ст. 101 Конституции была дополнена фразой о том, что президент республики вправе объявить внеочередные президентские выборы.

Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении на 11 апреля внеочередных президентских выборов. Согласно документу, глава государства назначил внеочередные выборы, "руководствуясь частью 1 статьи 101 Конституции, и статьей 179 Избирательного кодекса Азербайджана".

Причины проведения внеочередных выборов в тексте документа не указаны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что о своем участии в выборах президента объявили бывший председатель партии "Мусават" Иса Гамбар, лидер Партии граждан и развития Али Алиев, лидер партии "классического" Народного фронта Азербайджана Мирмахмуд Миралиоглу и президент Азербайждана Ильхам Алиев.

Примечание:

"Движение ReAl создает партию при противодействии властей", "Бывший министр обороны Азербайджана освобожден из-под ареста", "ЕСПЧ признал нарушение прав азербайджанского оппозиционера на выборах 2010 года".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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