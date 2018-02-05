Учительница волгодонского лицея уволена после конфликта с ученицей

05 февраля 2018, 11:15

Учительница, отрезавшая волосы школьнице, уволена по собственному желанию, сообщили сегодня в аппарате детского омбудсмена в Ростовской области и самом учебном заведении.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля стало известно, что учительница лицея в Волгодонске написала заявление об увольнении после того, как отрезала девятикласснице прядь волос при всем классе.

Об инциденте рассказали родители учеников, узнавшие о нем от своих детей. По их словам, учитель математики отчитала на своем уроке девочку, которая не заплела волосы, и отрезала ей прядь волос. Представители областного Минобразования начали проверку в школе по факту инцидента. Учительница была отстранена от проведения занятий.

Учительница волгодонского лицея в Ростовской области уволена по собственному желанию после того, как отрезала у ученицы прядь волос, поспорив с ней, сообщили сегодня в аппарате уполномоченного по правам ребенка в регионе.

"Решение уже принято. Учитель уволен", - рассказала представитель аппарата детского омбудсмена, слова которой приводит ТАСС.

Эту же информацию подтвердили и в самом лицее - директор лицея №16 города Волгодонска Людмила Лушникова сообщила сегодня, что подписала заявление об увольнении по собственному желанию учительницы, отрезавшей волосы ученице во время урока, передает РИА Новости.

"Если человек захотел сам уйти, то какие могут быть вопросы", - пояснила Людмила Лушникова.