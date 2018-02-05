Гамидов Абдусамад . Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Абдусамад_Гамидов.jpg

05 февраля 2018, 11:06

Гамидов прибыл на допрос в дагестанское УФСБ

Глава правительства Дагестана приглашен в управление ФСБ для дачи объяснений в рамках оперативных мероприятий. В кабинете его подчиненного начат обыск, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным источников в силовых структурах, сотрудники ФСБ начали обыски в домах врио премьер-министра Абдусамада Гамидова и врио вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Все три чиновника задержаны, уточнило "Новое дело".

24 января мэр Махачкалы Муса Мусаев был помещен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Мусаев представляет интересы "мекегинского" клана, в частности, Абдусамада Гамидова, однако уголовное преследование мэра Махачкалы не является попыткой давления на врио главы правительства, предположили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Абдусамад Гамидов доставлен в республиканское УФСБ, сообщил источник в правоохранительных структурах Дагестана.

"Гамидов доставлен в управление ФСБ Дагестана для дачи объяснений в рамках оперативных мероприятий, проводимых у него дома, а также в домах двух врио вице-премьеров республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова", - процитировало силовика ТАСС.

Эту информацию подтвердил информированный источник агентства "Интерфакс-Юг". "По предварительным данным, Абдусамад Гамидов сейчас находится на допросе в отделе ФСБ", - сказал он.

По данным источника в силовых структурах, обыск также начат в рабочем кабинете врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, уточнило издание.

На сайтах ФСБ России, МВД по Дагестану, региональной прокуратуры, Следственного комитета России и СУ СКР по Дагестану информация об обысках и задержании чиновников, по состоянию на 11.05 мск, не опубликована.

Напомним, что 30 января источники РБК рассказали о приезде в Дагестан следователей центрального аппарата МВД и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков.

1 февраля прошли обыски в администрации Табасаранского района, а 2 февраля - в здании управления архитектуры мэрии Махачкалы. Главный архитектор города Магомедрасул Гитинов был задержан и заключен под стражу по подозрению в превышении полномочий.

Примечание:

"Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Журналисты назвали шатким положение Абдусамада Гамидова", "Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом".

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