Силовики начали обыски в домах премьера Дагестана и его замов

05 февраля 2018, 09:42

Сотрудники ФСБ сегодня начали обыски у врио главы правительства Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, сообщили источники в силовых структурах.

Сотрудники республиканского УФСБ при поддержке спецназа ФСБ России сегодня начали обыски в домах врио премьер-министра Абдусамада Гамидова и врио вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, сообщили источники "Черновика" в силовых структурах.

Раюдин Юсуфов совмещает должность вице-премьера с должностью министра экономики и территориального развития Дагестана, уточняет "Новое дело".

По данным издания, все три чиновника задержаны.

Информацию об обысках в доме Абдусамада Гамидова подтвердил источник в правоохранительных органах Дагестана, сообщило РИА "Новости".

На сайтах ФСБ, МВД Дагестана, республиканской прокуратуры и управления СКР по Дагестану информация об обысках у министров, по состоянию на 09.41 мск, не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 2 февраля силовики провели обыски в здании Управления архитектуры администрации Махачкалы. Главный архитектор города Магомедрасул Гитинов был задержан и на следующий день заключен под стражу по подозрению в превышении полномочий.

1 февраля источники в силовых структурах сообщили также об обысках в администрации Табасаранского района.

Ранее, 24 января, мэр Махачкалы Муса Мусаев был заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Мусаев представляет интересы "мекегинского" клана, в частности, Абдусамада Гамидова, однако уголовное преследование мэра Махачкалы не является попыткой давления на врио главы правительства, предположили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.