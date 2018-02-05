Врачи назвали тяжелым состояние пострадавших при взрыве газа в Чечне

05 февраля 2018, 09:02

Состояние трех человек, госпитализированных 3 февраля после взрыва газа в частном доме, остается стабильно тяжелым, сообщил сегодня представитель Минздрава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля взрыв газа произошел в частном доме в селе Мескер-Юрт Шалинского района - по версии МЧС, после утечки газа. Двое взрослых и ребенок доставлены в ожоговое отделение горбольницы № 4 в Грозном.

Все трое пострадавших остаются в больнице Грозного, у них диагностированы ожоги, в том числе дыхательных путей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

"Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным", - уточнил представитель министерства.