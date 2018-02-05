05 февраля 2018, 09:02

Врачи назвали тяжелым состояние пострадавших при взрыве газа в Чечне

Состояние трех человек, госпитализированных 3 февраля после взрыва газа в частном доме, остается стабильно тяжелым, сообщил сегодня представитель Минздрава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 3 февраля взрыв газа произошел в частном доме в селе Мескер-Юрт Шалинского района - по версии МЧС, после утечки газа. Двое взрослых и ребенок доставлены в ожоговое отделение горбольницы № 4 в Грозном.

Все трое пострадавших остаются в больнице Грозного, у них диагностированы ожоги, в том числе дыхательных путей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.

"Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным", - уточнил представитель министерства.

Примечание:

"Состояние пострадавших при взрыве газа жителей Чечни стабилизировалось", "Газовик обвинен в гибели трех жителей Чечни", "Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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