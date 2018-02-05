05 февраля 2018, 09:02
Врачи назвали тяжелым состояние пострадавших при взрыве газа в Чечне
Состояние трех человек, госпитализированных 3 февраля после взрыва газа в частном доме, остается стабильно тяжелым, сообщил сегодня представитель Минздрава Чечни.
Как писал "Кавказский узел", 3 февраля взрыв газа произошел в частном доме в селе Мескер-Юрт Шалинского района - по версии МЧС, после утечки газа. Двое взрослых и ребенок доставлены в ожоговое отделение горбольницы № 4 в Грозном.
Все трое пострадавших остаются в больнице Грозного, у них диагностированы ожоги, в том числе дыхательных путей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минздрава Чечни.
"Состояние пациентов остается тяжелым, но стабильным", - уточнил представитель министерства.
"Состояние пострадавших при взрыве газа жителей Чечни стабилизировалось", "Газовик обвинен в гибели трех жителей Чечни", "Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей".
источник: корреспондент "Кавказского узла"
05 февраля 2018, 16:33
-
Суд подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженца на Украине
Киевский суд отклонил сегодня апелляцию бывшего президента Украины Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшего ему в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
05 февраля 2018, 16:17
-
Власти Чечни анонсировали возвращение ребенка из Ирака
В Ираке найдена годовалая девочка, трое братьев которой уже возвращены в Чечню, рассказал сотрудник аппарата главы и правительства Чечни. Возвращение женщин и детей с Ближнего Востока застопорилось, считают представители общественных организаций Чечни.
05 февраля 2018, 16:00
-
1
Васильев пообещал сносить в Махачкале все самострои
Врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил о личном внимании ко всем судам по поводу незаконных домов и напомнил застройщикам о необходимости соблюдать законы, передает корреспондент «Кавказского узла».
05 февраля 2018, 15:10
-
"Ассоциация молодых юристов" попросила суд отказаться от экстрадиции Чабука из Грузии
В Турции преподавателю Мустафе Чабуку грозит опасность, говорится в направленном сегодня в Тбилисский горсуд заявлении грузинской неправительственной организации. Обвиняемые в тех же преступлениях, что и Чабук, подверглись пыткам, сообщил адвокат.
05 февраля 2018, 15:06
-
Волгоградцы пожаловались на подтопление улиц
Ливневые канализации в Волгограде не справляются с потоками воды, из-за затопленных дорог образуются пробки, заявили местные жители. На город выпало свыше месячной нормы осадков, пояснила представитель мэрии.
-
05 февраля 2018, 11:151
Учительница волгодонского лицея уволена после конфликта с ученицей
-
05 февраля 2018, 11:061
Гамидов прибыл на допрос в дагестанское УФСБ
-
05 февраля 2018, 05:35
"Европейская Грузия" выдвинула Гиги Угулаву кандидатом в депутаты парламента
-
05 февраля 2018, 03:37
Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
-
04 февраля 2018, 01:56
222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка
-
03 февраля 2018, 23:41
Участники митинга в Сочи заявили о проблемах с оформлением земель
-
05 февраля 2018, 15:00
Подача тепла жителям ставропольского поселка восстановлена
-
05 февраля 2018, 12:34
Дагестанские силовики задержали Шахабаса Шахова
-
05 февраля 2018, 11:41
Выборы президента Азербайджана назначены на 11 апреля
-
05 февраля 2018, 09:42
Силовики начали обыски в домах премьера Дагестана и его замов
-
05 февраля 2018, 08:40
Азербайджан обвинил Армению в обстреле девяти сел
-
05 февраля 2018, 07:33
Опасность схода лавин объявлена в Карачаево-Черкесии
-
05 февраля 2018, 04:36
МЧС предупредило об опасности лавин в Северной Осетии
-
04 февраля 2018, 23:59
Спасатели предупредили о непогоде в Сочи
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
05 февраля 2018, 16:17
Власти Чечни анонсировали возвращение ребенка из Ирака
-
05 февраля 2018, 00:40
Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 января по 4 февраля не было
-
22 декабря 2017, 10:4721
Кадыров Рамзан Ахматович
-
21 декабря 2017, 11:422
Кутаев Руслан
-
05 декабря 2017, 11:561
Жалауди (Жалавди) Гериев
-
20 января 2018, 03:22Заявление ЕС в связи с нарушениями прав человека представителей Правозащитного центра «Мемориал» в России
-
16 января 2018, 08:34Директор БДИПЧ/ОБСЕ выразила озабоченность по поводу ареста и обвинений в адрес главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне
-
05 февраля 2018, 15:32Об уровне медицины в Дагестане
-
05 февраля 2018, 14:48В Северной Осетии местные жители обнарушили десятки тел баранов, сброшенных в родник
-
05 февраля 2018, 14:46В Нальчике открывается первая персональная выставка Мухамеда Кипова
-
05 февраля 2018, 14:44Выставка Лейлы Изабакаровой в Национальном музее Дагестана
-
05 февраля 2018, 11:50Как живет прокурор Левашинского района
-
31 января 2018, 11:2682
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
12 января 2018, 15:393
Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования
-
29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
01 февраля 2018, 10:49
BERG...man Tbilisi"Стокгольм Пенсильвания" - синдром ни при чем! О докторе Моро, Джамалутдине, Павлике Морозове и Родине! 97
-
31 января 2018, 15:11
BERG...man Tbilisi"Кавказоведы" - оставьте чеченцев в покое! Вы либо не знаете, либо - придумываете... 27
-
29 января 2018, 14:20
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"Бузова тоже была в Грозном, и что??
-
28 января 2018, 16:29
BERG...man TbilisiВидео с оскорблениями Собчак в Грозном 72
-
28 января 2018, 10:46
Ветер с АпшеронаВайнахи пришли на Кавказ из Урарту: добро пожаловать... 20