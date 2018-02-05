Азербайджан обвинил Армению в обстреле девяти сел

05 февраля 2018, 08:40

Вооруженные силы Армении 116 раз нарушили режим перемирия с 4 по 5 февраля, заявили сегодня в Минобороны Азербайджана.

По его данным, со стороны армянских населенных пунктов Шаваршаван, Беркабер, Мосесгех, Чинари, Айгедзор были обстреляны азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу, Заманлы и на безымянных высотах в Кедабекском и Газахском районах.

Обстрелы велись также со стороны карабахских сел Гейарх, Чилябюрт, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили и с безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте оборонного ведомства Азербайджана.

Представители Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха к 08.40 мск 5 февраля не прокомментировали эти заявления на своих сайтах.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Азербайджан обвинил армянскую сторону в 130 обстрелах своих позиций за сутки, днем ранее – в 117 нарушениях перемирия. Нагорный Карабах еженедельно суммирует данные об обстрелах своих позиций, и 3 февраля он обвинил Азербайджан в 150 нарушениях режима прекращения огня в зоне конфликта за неделю, с 28 января по 3 февраля.

Несмотря на перемирие, объявленное после апрельского обострения карабахского конфликта, обстрелы в зоне конфликта с тех пор не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".