05 февраля 2018, 07:33

Опасность схода лавин объявлена в Карачаево-Черкесии

Сегодня до вечера в горах Карачаево-Черкесии сохранится высокая вероятность схода лавин, сообщило МЧС.

"Кавказский узел" писал, что предупреждение из-за лавин объявлено до вечера 5 февраля в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Сегодня до 18.00 мск в горах Карачаево-Черкесии выше отметки в тысячу метров высоко вероятность схода снега, сообщает Главное управление МЧС по республике.

Жителям и гостям региона рекомендуется не посещать места вероятного схода лавин, в частности склоны, крутизна которых достигает и превышает 30 градусов, в особенности если они не покрыты кустарником и деревьями.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в административном центре Карачаевского района городе Карачаевске в течение дня сегодня будет облачно, температура воздуха составит восемь градусов тепла. Северный ветер достигнет скорости пять метров в секунду, а в ночь на 6 февраля он усилится до 18 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Для жителей и гостей Кавказа на сервисе "Погода в 600 точках Кавказа" предусмотрена возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Предупреждение о лавинах на Кубани и в Адыгее продлено на три дня", "Горнолыжные трассы в Сочи закрыты из-за лавиноопасности", "Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии".

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