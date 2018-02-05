05 февраля 2018, 06:34

Более трех тысяч человек встретили Гассиева в аэропорту Беслана

Боксер Мурат Гассиев вернулся в Северную Осетию после того, как победил в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии кубинца Юниера Дортикоса. В аэропорту его встретили концертом и фейерверком.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Владикавказа Мурат Гассиев в ночь на 4 февраля в Сочи провел бой с кубинцем Юниером Дортикосом и одолел его нокаутом в 12-м раунде. Он вышел в финал Всемирной суперсерии бокса, а также объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В ту же ночь сотни жителей Владикавказа устроили народные гулянья на центральных улицах и импровизированный автопробег.

Более трех тысяч жителей Северной Осетии встречали Мурата Гассиева в аэропорту Беслана, сообщает 4 февраля ГТРК "Алания".

Первым его встретил старейшина с тремя традиционным осетинскими пирогами и ритуальным пивом, информирует ТАСС.

"Ты с честью носишь имя осетина, и пусть много побед будет у тебя впереди. Мы гордимся тобой вместе со всей страной", - сказал старейшина. 

В честь Гассиева в аэропорту запустили фейерверки и устроили мини-концерт. Боксер поблагодарил встречающих и назвал свою победу общей.

Встречала Гассиева в аэропорту и делегация из Южной Осетии. Победу боксера отпраздновали автопробегом в Цхинвале, а на Театральной площади города прошел праздник с национальными песнями и танцами.

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