05 февраля 2018, 04:36

МЧС предупредило об опасности лавин в Северной Осетии

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах Северной Осетии объявлено до вечера сегодняшнего дня.

Как писал "Кавказский узел", ранее министерство по чрезвычайным ситуациям распространило предупреждение об опасности схода лавин в Северной Осетии до 18.00 мск 4 февраля.

До 18.00 мск сегодня, 5 февраля, в горных районах Северной Осетии на высоте более километра сохранится опасность схода снежных масс, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Южного регионального центра МЧС.

Предупреждение актуально для Алагирского района республики, сообщает МЧС по Северной Осетии.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире днем 5 февраля будет десять градусов тепла, без осадков. Ожидается небольшой северо-западный ветер. В ночь на 6 февраля ветер сменит направление на северо-восточный, температура воздуха не изменится. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Для жителей и гостей Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" предусмотрена возможность подкорректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о непогоде в Сочи", "Двум лыжникам в Архызе потребовалась помощь спасателей", "Спасатели продлили прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии".

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