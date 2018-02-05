Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус

05 февраля 2018, 03:37

Родители учеников Долаковской средней школы в Ингушетии направили в Министерство образования и науки РФ письмо с просьбой решить проблему со школьным автобусом, который уже несколько лет стоит на приколе. По словам местных жителей, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве образования и науки РФ.

"Кавказский узел" сообщал, что автобус Долаковской школы стоит без движения с февраля 2016 года. Пользоваться им запретила районная прокуратура. Местные жители сообщили, что автобус непригоден для подвоза детей, так как у него неисправны тормоза.

Долаково - селение в Назрановском районе Ингушетии. По данным переписи 2016 года, в селе проживает 6965 человек, сообщается на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Ингушетия.

Родители учеников Долаковской средней школы отправили на имя министра образования и науки Российской Федерации жалобу с просьбой помочь решить вопрос со школьным автобусом, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из подписантов петиции (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла"), многодетная мать Фатима Манкиева.

По словам Манкиевой, вопрос о подвозе детей младших классов школьным автобусом не решается на протяжении последних пяти лет.

"Сначала у нас был автобус. Он был старенький, непригоден для того, чтобы на нем возить детей - тормоза не в порядке, сцепление, двери толком не закрывались. Потом, два года назад, для детей нашей школы выделили автобус. Новенький, специально, чтобы детей, особенно малышей, доставляли утром к первому уроку. Но наша радость была преждевременной – автобус стоит на приколе во дворе школы второй год. Дети как ходили по два-три километра пешком в школу, так и ходят", - рассказала Манкиева.

Ребятам по дороге в школу приходится преодолевать два с лишним километра крутого склона, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мама учеников Долаковской школы Заира Экажева.

"Это хорошо, если погода сухая. А когда дождь, слякоть? А такая погода в наших краях в это время года постоянно. Дети падают, приходят в школу уставшие, в грязи. Мы их и так поднимаем утром рано, чтобы не опаздывали на уроки, а тут такая дорога. Они первые два урока сонные, как совята, сидят", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" многодетная мать Марина Муталиева.

Автобус школе выделили, но с первых же дней возникла проблема с обеспечением горюче-смазочными материалами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор школы Фона Тангиева, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Автобус стоит на приколе, потому что заправлять его нечем, сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель Рамазан Дахкильгов, который также отметил, что зарплату как водитель школьного автобуса он получает исправно.

Родители учеников Долаковской школы неоднократно обращались в Министерство образования Республики Ингушетия с просьбой решить вопрос о выделении для школьного автобуса бензина.

"Нам сказали: "Вы хотели автобус - вы его получили, а с бензином решайте вопрос сами", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Долаково Исмаил Манкиев.

По его словам, местные власти заявили, что автобус находится на балансе Министерства образования и науки Ингушетии, а значит проблему с горюче-смазочными материалами должно решать оно.

"На родительском собрании нам сказали, что за каждого ребенка, который будет пользоваться автобусом, родители должны платить по 500 рублей в месяц. А во многих семьях по 3-4 школьника. Значит, родители должны платить в месяц по полторы-две тысячи рублей. Учитывая то, что в республике повальная безработица и многие семьи живут на грани нищеты, такую сумму мало кто может заплатить", - заявили в жалобе родители учеников.

По словам Манкиева, инициатива содержать школьный автобус за счет родителей принадлежит чиновникам, которые заявили, что вопрос с бензином - проблемы родителей.

Руководитель пресс-службы Министерства образования Ингушетии Жустина Баркинхоева заверила корреспондента "Кавказского узла", что "со школьным автобусом в Долаково все проблемы решены", однако, как именно решены проблемы, она не уточнила.

В пресс-службе Министерства образования и науки РФ корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что в России разработана и действует программа "Школьный автобус", которая является частью президентской программы "Дети России".

"В "школьнике" для малышей у двери предусмотрена дополнительная подножка, в салоне нет травмоопасных выступов, а желтая или оранжевая окраска и надпись "Дети" делают автобус приметным на дорогах", - рассказал чиновник Минобразования.

Он также сказал, что в республики Северного Кавказа были направлены транспортные средства, которые можно использовать в условиях горной местности и бездорожья.

"Именно с учетом данных характеристик такие "школьники" были отправлены в Республику Ингушетия", - сказал он.

По поводу обеспечения школьных автобусов горюче-смазочными материалами, сотрудник Минобразования РФ ответил, что, поскольку автобусы находятся на балансе региональных министерств, этот вопрос должны решать местные чиновники, но никак не родители учеников, которых должны отвозить и привозить на занятия в школу.