Малик Баглиев. Фото: пресс-служба администрации Дербента, http://www.derbent.ru/press-tsentr/novosti/7835/

04 февраля 2018, 20:50

Мэр Дербента попал в аварию

Автоавария, в которой пострадал мэр Дербента ​Малик Баглиев, произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане.

ДТП произошло неподалеку от города Избербаш, когда Баглиев ехал с водителем на служебной машине.

Автомобиль мэра столкнулся с ВАЗ 2106, который выехал на полосу встречного движения, пишет РИА "Дербент".

По словам мэра, он не получил серьезных травм. "Нос, правда, разбился, потому пришлось поехать в больницу города Избербаш. Небольшая ссадина была, которую врачи зашили. Сейчас весь в работе и чувствую себя отлично", - цитирует мэра РБК.

Примечание:

"В Дагестане грузовой автомобиль въехал в дом", "Выписаны двое пострадавших при ДТП с маршруткой в Дагестане", "Подполковник полиции погиб при ДТП в Дагестане".

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