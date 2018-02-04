04 февраля 2018, 20:50
Мэр Дербента попал в аварию
Автоавария, в которой пострадал мэр Дербента Малик Баглиев, произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане.
ДТП произошло неподалеку от города Избербаш, когда Баглиев ехал с водителем на служебной машине.
Автомобиль мэра столкнулся с ВАЗ 2106, который выехал на полосу встречного движения, пишет РИА "Дербент".
По словам мэра, он не получил серьезных травм. "Нос, правда, разбился, потому пришлось поехать в больницу города Избербаш. Небольшая ссадина была, которую врачи зашили. Сейчас весь в работе и чувствую себя отлично", - цитирует мэра РБК.
"В Дагестане грузовой автомобиль въехал в дом", "Выписаны двое пострадавших при ДТП с маршруткой в Дагестане", "Подполковник полиции погиб при ДТП в Дагестане".
05 февраля 2018, 03:37
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Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
Ученикам Долаковской школы в Ингушетии приходится каждое утро преодолевать несколько километров грязи по крутому склону, а школьный автобус стоит на приколе, пожаловались местные жители. По их словам, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерства образования и науки РФ.
05 февраля 2018, 02:38
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Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении
Родные Али Умарова и Расула Татамгаджиева не могут установить их местонахождение и предполагают, что они были похищены сотрудниками правоохранительных органов. В МВД Дагестана заявили, что ничего не знают о молодых людях, рассказал адвокат Селим Магомедов.
05 февраля 2018, 01:39
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Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы
На прошедшем в Болгарии Кубке Европы по дзюдо Исмаил Часыгов из Ингушетии и Георгий Елбакиев из Северной Осетии завоевали золотые медали.
05 февраля 2018, 00:40
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Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 января по 4 февраля не было
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 29 января по 4 февраля 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
04 февраля 2018, 23:59
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Спасатели предупредили о непогоде в Сочи
Ливень и шквалистый ветер прогнозируются в ближайшие сутки в Сочи. Городские службы перешли на усиленный режим работы.
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04 февраля 2018, 01:56
222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка
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03 февраля 2018, 23:41
Участники митинга в Сочи заявили о проблемах с оформлением земель
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03 февраля 2018, 18:251
Жители Майкопа указали новому мэру на проблемы города
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02 февраля 2018, 10:35
Силовики пришли с обыском к главному архитектору Махачкалы
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02 февраля 2018, 07:261
Главред медиаресурса в Армении заявила об угрозах в свой адрес
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02 февраля 2018, 02:50
Активисты в Астрахани обвинены в нарушении порядка проведения митинга
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04 февраля 2018, 23:59
Спасатели предупредили о непогоде в Сочи
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04 февраля 2018, 23:51
Четверо пострадавших при ДТП в Ростовской области перевезены в Волгоград
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04 февраля 2018, 23:13
Жители поселков в Ростовской области остались без воды
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04 февраля 2018, 22:52
Около 30 рейсов задержаны в кубанских аэропортах
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04 февраля 2018, 20:50
Мэр Дербента попал в аварию
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04 февраля 2018, 19:01
Ростовский журналист заявил о поджоге машины
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04 февраля 2018, 17:46
Пассажирский самолет аварийно сел в Тбилиси
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04 февраля 2018, 17:303
Два подпольных казино обнаружены в Нальчике
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10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
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20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
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05 февраля 2018, 02:38
Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении
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05 февраля 2018, 01:39
Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы
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30 января 2018, 16:254
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич
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29 января 2018, 13:271
Мусаев Муса Асхабалиевич
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29 ноября 2017, 13:236
Черкесов Аслан Магомедович
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04 февраля 2018, 21:48В Избербаше на улице 1-й И. Шамиля нет ни дороги, ни газа
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04 февраля 2018, 14:17Участники тракторного марша терпят издевательства
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04 февраля 2018, 12:15В Чечне пропал человек
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02 февраля 2018, 16:09Пропавшие без вести чеченцы в таганрогском СИЗО
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01 февраля 2018, 13:48В дагестанском селе Малая Козыревка проблемы с электричеством
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31 января 2018, 11:2682
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
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17 января 2018, 11:121
Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?
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29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
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15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
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04 февраля 2018, 11:14
BERG...man TbilisiДагестан. "Варяги" vs кланы и ... реальность 112
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14 января 2018, 11:24
BERG...man TbilisiКонтрастные версии о видео "ИГ..." в соцсетях с призывом убивать правозащитников. 22
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08 января 2018, 19:00
BERG...man TbilisiКто борется с Кремлем - в "вооруженном конфликте" на Северном Кавказе? 30
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07 января 2018, 10:08
BERG...man Tbilisi"Доктор из Дагестана" дает показания курдам! Видео 13
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05 января 2018, 11:54
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