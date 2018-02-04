Мэр Дербента попал в аварию

04 февраля 2018, 20:50

Автоавария, в которой пострадал мэр Дербента ​Малик Баглиев, произошла на трассе "Кавказ" в Дагестане.

ДТП произошло неподалеку от города Избербаш, когда Баглиев ехал с водителем на служебной машине.

Автомобиль мэра столкнулся с ВАЗ 2106, который выехал на полосу встречного движения, пишет РИА "Дербент".

По словам мэра, он не получил серьезных травм. "Нос, правда, разбился, потому пришлось поехать в больницу города Избербаш. Небольшая ссадина была, которую врачи зашили. Сейчас весь в работе и чувствую себя отлично", - цитирует мэра РБК.