04 февраля 2018, 17:30

Два подпольных казино обнаружены в Нальчике

Игровое оборудование изъято в двух букмекерских конторах в столице Кабардино-Балкарии, сообщила прокуратура.

Работники прокуратуры, УФСБ и полиции изъяли свыше 50 единиц игрового оборудования в двух букмекерских конторах, уточнили в ведомстве.

Оборудование отправлено на экспертизу, специалисты проверяют также, имелись ли в программном обеспечении приложения, обеспечивающие доступ к запрещенным контентам, сообщается на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал об изъятии большого количества игровой техники в Нальчике в 2012 году. Тогда в одном из спортклубов было найдено 56 игровых автоматов.

Примечание:

"Нафта-Москва" заявила об отсутствии планов по строительству казино в Махачкале", "В Нальчике полицейские ликвидировали подпольное казино", "В Кабардино-Балкарии директор ООО "Арт-Сервис" подозревается в организации нелегального казино".

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