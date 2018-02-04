Два подпольных казино обнаружены в Нальчике

04 февраля 2018, 17:30

Игровое оборудование изъято в двух букмекерских конторах в столице Кабардино-Балкарии, сообщила прокуратура.

Работники прокуратуры, УФСБ и полиции изъяли свыше 50 единиц игрового оборудования в двух букмекерских конторах, уточнили в ведомстве.

Оборудование отправлено на экспертизу, специалисты проверяют также, имелись ли в программном обеспечении приложения, обеспечивающие доступ к запрещенным контентам, сообщается на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал об изъятии большого количества игровой техники в Нальчике в 2012 году. Тогда в одном из спортклубов было найдено 56 игровых автоматов.