04 февраля 2018, 17:30
Два подпольных казино обнаружены в Нальчике
Игровое оборудование изъято в двух букмекерских конторах в столице Кабардино-Балкарии, сообщила прокуратура.
Работники прокуратуры, УФСБ и полиции изъяли свыше 50 единиц игрового оборудования в двух букмекерских конторах, уточнили в ведомстве.
Оборудование отправлено на экспертизу, специалисты проверяют также, имелись ли в программном обеспечении приложения, обеспечивающие доступ к запрещенным контентам, сообщается на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал об изъятии большого количества игровой техники в Нальчике в 2012 году. Тогда в одном из спортклубов было найдено 56 игровых автоматов.
"Нафта-Москва" заявила об отсутствии планов по строительству казино в Махачкале", "В Нальчике полицейские ликвидировали подпольное казино", "В Кабардино-Балкарии директор ООО "Арт-Сервис" подозревается в организации нелегального казино".
05 февраля 2018, 03:37
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Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
Ученикам Долаковской школы в Ингушетии приходится каждое утро преодолевать несколько километров грязи по крутому склону, а школьный автобус стоит на приколе, пожаловались местные жители. По их словам, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерства образования и науки РФ.
05 февраля 2018, 02:38
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Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении
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