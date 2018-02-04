04 февраля 2018, 15:05

Житель Кубани задержан за стрельбу из автомата

Полицейские задержали в Волгограде жителя Краснодарского края, открывшего стрельбу из автомата в общественном месте, сообщили в МВД.

По данным МВД по Волгоградской области, информация о стрельбе возле памятника "Танк Т-34 №18 "Челябинский колхозник" поступила в правоохранительные органы 3 февраля в 19.05 мск.

"Неизвестный произвел выстрелы из автоматического оружия, после чего скрылся на автомашине белого цвета. В результате введенного плана "Перехват" схожая по приметам автомашина была задержана инспекторами ДПС. У 24-летнего водителя был обнаружен и изъят охолощенный АКМ калибра 7,62 мм. Мужчина был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МВД по Волгоградской области.

В сообщении также отмечается, что оружие у мужчины было изъято. Против нарушителя возбуждено административное дело по факту стрельбы из оружия в населенном пункте, ему грозит штраф в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия.

Примечание:

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