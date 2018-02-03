Участники митинга в Сочи заявили о проблемах с оформлением земель

03 февраля 2018, 23:41

В митинге против "беспредела чиновников всех уровней и пороков судебной системы" в Сочи приняли участие около 70 человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Акция протеста, организованная местным отделением КПРФ, прошла сегодня днем в Лазаревском районе Сочи на улице Енисейская. Порядок во время митинга обеспечивали несколько полицейский. Поводом для протеста стали проблемы с оформлением участков в Лазаревском районе, сообщил лидер отделения КПРФ в Сочи Игорь Васильев.

Он утверждает, что чиновники создают препятствия местным жителям в оформлении земли.

На митинге выступили жители Лазаревского района. Участник акции Александр Бударин сообщил о том, что после смерти родителей уже несколько лет не может получить наследственное право на землю.

Пенсионер Вадим Уркунов заявил, что уже 20 лет добивается разрешения на гараж возле дома. "Пока я добивался разрешений, землю вокруг меня продали. Настроили домов люди, которые вообще не имеют отношения к нашему городу и прав на получение этих участков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка Хамсат Кравченко напомнила о ситуации с футбольным полем, на котором, несмотря на протесты местных жителей, продолжается стройка. По ее мнению, власти отдают под застройку места общего пользования и "не смотрят даже на то, что лишают детей возможности заниматься спортом".

Жители поселка Уч-Дере в Сочи проводили акции протеста против строительства на футбольном поле. На митинге в декабре 2017 года они заявили об отсутствии реакции властей на обращение в прокуратуру по поводу строительства на этой площадке.

На митинге сегодня была принята резолюция, которую участники акции намерены направить представителям местной и федеральной власти. "Мы, жители Сочи, категорически не согласны с бездеятельностью муниципальных властей в области социальной, экологической, правовой политики и отсутствием внимания к нашим проблемам", - сказано в резолюции.

Авторы документа требуют проверить законность некоторых судебных решений по земельным вопросам, предпринимательскую деятельность одного из местных депутатов и принять решение о досрочном прекращении его полномочий. Кроме того, они просят проверить законность признания права собственности принадлежащих депутату объектов на галечной полосе в акватории Черного моря.

На митинге была создана инициативная группа из пяти человек под руководством Игоря Васильева.