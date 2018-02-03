03 февраля 2018, 22:09

Азербайджанец обвинен в изнасиловании ребенка в Дагестане

Пятилетняя жительница Каспийска подверглась сексуальному насилию со стороны отчима, он заключен под стражу, заявила прокуратура Дагестана.

По версии обвинения, в июне-июле 2017 гражданин Азербайджана, находясь в квартире своей сожительницы в Каспийске, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее пятилетней дочери. Кроме того, он изнасиловал ребенка, сняв это на камеру мобильного телефона, рассказали в ведомстве.

Гражданин Азербайджана обвинен по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Также ему предъявлены обвинения в краже и хранении наркотиков. Он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Дагестана 2 февраля на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сексуальном насилии над ребенком обвинен житель Махачкалы. Дело передано в суд, сообщила прокуратура 31 января.

Примечание:

"Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми", "Житель Дагестана обвинен в насилии над ребенком", "Житель Дагестана обвинен в сексуальном насилии над ребенком".

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