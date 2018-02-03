03 февраля 2018, 20:11

Три человека пострадали при взрыве газа в Чечне

Двое взрослых и ребенок госпитализированы после взрыва бытового газа в частном доме в Шалинском районе Чечни.

Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня примерно в 16.10 мск в населенном пункте Мескер-Юрт.

"Взрыв обошелся без последующего возгорания. В результате произошедшего ожоговые травмы получили три человека, включая ребенка. Все они госпитализированы в ожоговое отделение четвертой городской больницы Грозного", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГУ МЧС по Чечне.

По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве газа 9 января в частной теплице в селе Герменчук Шалинского района. Были госпитализированы пять человек

Примечание:

"Газовик обвинен в гибели трех жителей Чечни", "Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 февраля 2018, 04:15

04 февраля 2018, 03:16

  • Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на оговор

    Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила приговор в отношении жителя Тырныауза Таулана Климова, которого районный суд признал виновным в мошенничестве. Приговор райсуда не устроил ни защиту, ни обвинение, а мать Климова заявила, что на него оказывалось физическое и психологическое давление.

04 февраля 2018, 01:56

04 февраля 2018, 00:57

03 февраля 2018, 23:58

  • Жители юга России сообщили о принуждении к участию в митинге

    На массовые митинги в Ростове-на-Дону и городах Краснодарского края принудительно вывели студентов, школьников и бюджетников, сообщили местные жители в социальных сетях. Патриотические митинги-концерты, организованные сегодня во всех крупных городах России, объединили тематически участие России в Олимпиаде, санкции, борьбу с терроризмом и годовщину Сталинградской битвы.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты