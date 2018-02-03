03 февраля 2018, 20:11
Три человека пострадали при взрыве газа в Чечне
Двое взрослых и ребенок госпитализированы после взрыва бытового газа в частном доме в Шалинском районе Чечни.
Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня примерно в 16.10 мск в населенном пункте Мескер-Юрт.
"Взрыв обошелся без последующего возгорания. В результате произошедшего ожоговые травмы получили три человека, включая ребенка. Все они госпитализированы в ожоговое отделение четвертой городской больницы Грозного", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГУ МЧС по Чечне.
По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа.
"Кавказский узел" ранее писал о взрыве газа 9 января в частной теплице в селе Герменчук Шалинского района. Были госпитализированы пять человек.
"Газовик обвинен в гибели трех жителей Чечни", "Пострадавшие от взрыва в Уч-Дере остались без помощи властей", "Врачи назвали критическим состояние пострадавшей при взрыве газа в Чечне".
источник: корреспондент "Кавказского узла"
04 февраля 2018, 04:15
-
Восемь человек стали жертвами ДТП в Армении
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Армавирской области. Два человека погибли, шестеро госпитализированы.
04 февраля 2018, 03:16
-
Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на оговор
Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила приговор в отношении жителя Тырныауза Таулана Климова, которого районный суд признал виновным в мошенничестве. Приговор райсуда не устроил ни защиту, ни обвинение, а мать Климова заявила, что на него оказывалось физическое и психологическое давление.
04 февраля 2018, 01:56
-
222 семьи в Нагорном Карабахе получили 4000 долларов за рождение четвертого ребенка
Благотворительный фонд "Ташир" вручил по четыре тысячи долларов семьям, в которых в 2017 году родился четвертый ребенок. Деньги за четвертого ребенка будут вручаться и в последующие годы, так как подобные акции способствуют демографическому росту, заявил представитель фонда Нарек Карапетян.
04 февраля 2018, 00:57
-
Четыре школы в Астраханской области закрыты на карантин
Из-за ОРВИ в Володарском, Камызякском и Наримановском районах закрыты на карантин четыре школы.
03 февраля 2018, 23:58
-
Жители юга России сообщили о принуждении к участию в митинге
На массовые митинги в Ростове-на-Дону и городах Краснодарского края принудительно вывели студентов, школьников и бюджетников, сообщили местные жители в социальных сетях. Патриотические митинги-концерты, организованные сегодня во всех крупных городах России, объединили тематически участие России в Олимпиаде, санкции, борьбу с терроризмом и годовщину Сталинградской битвы.
-
02 февраля 2018, 10:35
Силовики пришли с обыском к главному архитектору Махачкалы
-
02 февраля 2018, 07:261
Главред медиаресурса в Армении заявила об угрозах в свой адрес
-
02 февраля 2018, 02:50
Активисты в Астрахани обвинены в нарушении порядка проведения митинга
-
02 февраля 2018, 01:322
Правозащитники потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков
-
01 февраля 2018, 10:355
Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания
-
01 февраля 2018, 05:582
Азербайджан упрощает порядок получения виз для жителей 13 стран
-
03 февраля 2018, 22:091
Азербайджанец обвинен в изнасиловании ребенка в Дагестане
-
03 февраля 2018, 21:101
Спасатели предупредили о лавиноопасности в четырех регионах СКФО
-
03 февраля 2018, 20:11
Три человека пострадали при взрыве газа в Чечне
-
03 февраля 2018, 19:25
Тбилисский школьник обвинен в попытке убийства
-
03 февраля 2018, 18:17
Главный архитектор Махачкалы заключен под стражу
-
03 февраля 2018, 17:36
Грузовик столкнулся со спецмашинами на месте ДТП в Ростовской области
-
03 февраля 2018, 15:23
Пять человек отравились дымом при пожаре в Баку
-
03 февраля 2018, 14:23
Задержана участница акции торговцев в Зугдиди
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
03 февраля 2018, 11:188
Жители Грозного пожаловались на принуждение к участию в митинге
-
03 февраля 2018, 10:23
Газовик обвинен в гибели трех жителей Чечни
-
22 декабря 2017, 10:4721
Кадыров Рамзан Ахматович
-
21 декабря 2017, 11:422
Кутаев Руслан
-
05 декабря 2017, 11:561
Жалауди (Жалавди) Гериев
-
20 января 2018, 03:22Заявление ЕС в связи с нарушениями прав человека представителей Правозащитного центра «Мемориал» в России
-
16 января 2018, 08:34Директор БДИПЧ/ОБСЕ выразила озабоченность по поводу ареста и обвинений в адрес главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне
-
02 февраля 2018, 16:09Пропавшие без вести чеченцы в таганрогском СИЗО
-
01 февраля 2018, 13:48В дагестанском селе Малая Козыревка проблемы с электричеством
-
30 января 2018, 10:52В Хасавюрте до сих пор не перечислили январские пособия по уходу и детские пособия
-
26 января 2018, 16:24Председатель "Адыгэ Хасэ" КЧР подал уведомление в мэрию Черкесска о проведении митинга о нераскрытых убийствах
-
24 января 2018, 12:22Преследование учителя в Сочи
-
31 января 2018, 11:2682
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
12 января 2018, 15:393
Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования
-
29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
01 февраля 2018, 10:49
BERG...man Tbilisi"Стокгольм Пенсильвания" - синдром ни при чем! О докторе Моро, Джамалутдине, Павлике Морозове и Родине! 97
-
31 января 2018, 15:11
BERG...man Tbilisi"Кавказоведы" - оставьте чеченцев в покое! Вы либо не знаете, либо - придумываете... 27
-
29 января 2018, 14:20
"Осетия и вокруг: взгляд изнутри"Бузова тоже была в Грозном, и что??
-
28 января 2018, 16:29
BERG...man TbilisiВидео с оскорблениями Собчак в Грозном 72
-
28 января 2018, 10:46
Ветер с АпшеронаВайнахи пришли на Кавказ из Урарту: добро пожаловать... 20