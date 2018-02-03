Три человека пострадали при взрыве газа в Чечне

03 февраля 2018, 20:11

Двое взрослых и ребенок госпитализированы после взрыва бытового газа в частном доме в Шалинском районе Чечни.

Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня примерно в 16.10 мск в населенном пункте Мескер-Юрт.

"Взрыв обошелся без последующего возгорания. В результате произошедшего ожоговые травмы получили три человека, включая ребенка. Все они госпитализированы в ожоговое отделение четвертой городской больницы Грозного", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ГУ МЧС по Чечне.

По предварительным данным, взрыв произошел после утечки газа.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве газа 9 января в частной теплице в селе Герменчук Шалинского района. Были госпитализированы пять человек.