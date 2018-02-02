02 февраля 2018, 18:20

Сотрудник казначейства в Чечне приговорен к тюрьме за легализацию 95 миллионов

Бывший сотрудник казначейства в Чечне Анзор Дудаев признан виновным в крупном мошенничестве и хищении бюджетных средств.

По делу вместе с Дудаевым проходили два работника управления Ростехнадзора. Судом установлено, что с августа 2012 года по июнь 2016 года они представили в местное управление казначейства ложные документы, на основании которых деньги перечислялись на счета управления Ростехнадзора. "С целью легализации указанные денежные средства как якобы излишне уплаченные были перечислены уже со счетов Кавказского управления Ростехнадзора на счета нескольких коммерческих организаций, физических лиц и поступили в распоряжение Дудаева и его сообщников", - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне.

По данным ведомства, Дудаев с двумя работниками управления Ростехнадзора похитили более 95 млн рублей из бюджета. Бывший сотрудник казначейства признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Он приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2,5 года, сообщается сегодня на сайте СУ СКР по региону.

"Уголовные дела в отношении двух сообщников Дудаева были ранее рассмотрены судом с назначением им наказания в виде реального лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в мае прошлого года сотрудник Управления федерального казначейства Чечни был обвинен в хищении 300 тысяч рублей, перечисленных госучреждением местному жителю.

Примечание:

"Фермер в Чечне осужден за хищение миллиона", "Судебный пристав в Чечне обвинен в хищении 900 тысяч рублей", "Судья в Чечне заподозрен в нанесении ущерба на 360 млн рублей".

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