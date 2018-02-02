Прокуратура потребовала от властей Нальчика отремонтировать дороги

02 февраля 2018, 17:38

На улицах Щаденко и Нахушева в Нальчике имеются многочисленные выбоины, а отдельные бордюры разрушены, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии. Пользователи YouTube заявили об ужасном состоянии дорог в центре города.

Прокуратура Нальчика провела проверку в связи с публикацией статьи о дорогах на улицах Нахушева и Щаденко, говорится в сегодняшнем сообщении прокуратуры Кабардино-Балкарии.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", улица Нахушева находится в центре Нальчика в 2,1 км от Дома правительства. Улица Щаденко расположена в 4,9 км от Дома правительства.

"В ходе проверки установлено, что по улицам Щаденко и Нахушева в нарушение п.3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 имеются многочисленные дефекты (выбоины) на проезжей части дороги, на момент проверки засыпаны асфальтобетонной крошкой; в нарушение п.4.5.5 ГОСТ Р 50597-9, отдельные бортовые камни (бордюры) имеют разрушения открытой поверхности более чем 20%; в нарушение п.2.9 СНиП 2.07.01-89 отсутствует пешеходный тротуар", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

По результатам проверки в адрес главы местной администрации Нальчика внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, подчеркнуло ведомство.

При этом прокуратура не указала на основании какой опубликованной статьи проводилась проверка.

Пользователи YouTube рассказали о разбитых дорогах в Нальчике

27 декабря 2017 года видеоблогер из Нальчика Олег Доценко опубликовал на YouTube видео с названием "Пусть я буду плохой! Улица Нахушева и что здесь сделано? Нальчик".

Видеоролик, по данным на 2 февраля, набрал 5 919 просмотров и 72 положительные оценки при 5 отрицательных.

На видео Олег Доценко и его спутница по имени Фатима едут на машине по улицам Нахушева и Щаденко, показывая выбоины на дороге, присыпанные щебенкой и битым кирпичом, или ничем не заполненные глубокие ямы, а также разбитые или полностью отсутствующие тротуары. "Мы сейчас показываем катастрофу. Эта улица от начала и до конца - как после войны", - прокомментировала дорогу на улице Нахушева Фатима.

По ее словам, состояние дорожного покрытия на улице Щаденко также катастрофично. Олег Доценко в видеоролике измерил одну из ям на Щаденко, ее глубина составила 7 сантиметров.

Пользователи YouTube в комментариях к видео также возмутились состоянием дорог в Нальчике.

"Олег и Фатя, спасибо вам за ул.Щаденко. Там действительно все ужасно, многие даже в гости не хотят заезжать из-за этой дороги, где яма на яме. Что касается движения по этой улице, оно в утреннее и вечернее время очень большое, так как люди с разных районов города и из сел привозят в садик детей. А самое интересное, как там кладут асфальт. В прошлом году привезли асфальт, где магазинчики, а тут дождь пошел, ну, как всегда, так они просто засыпали асфальт и уехали. И в итоге стало еще хуже", - написал Ахмед Хайдуков.

"Снимите, пожалуйста, улицу Шевцова! Люди уже 20 лет пишут жалобы в администрацию, а там до сих пор щебенка вперемешку с грязью", - написал в комментарии к видео Arsen Isaevich.

"Улицу отдать в аренду с обязательным ремонтом и сделать платный проезд", - предложил пользователь с ником NC NC.

Комментариев представителей администрации Нальчика по поводу заявления прокуратуры и сообщений местных жителей пока не поступало. На сайте администрации, по данным на 17.30 мск, также отсутствует реакция на сообщение прокуратуры. При этом 31 января администрация города опубликовала сообщение о "приеме заявок на включение в рейтинговое голосование общественных территорий, которые, по мнению горожан, необходимо благоустроить в этом году".