Школы в Аджарии возобновили работу

02 февраля 2018, 17:29

Учебный процесс в школах Аджарии, приостановленный из-за снегопада, возобновлен, семь детских садов по-прежнему закрыты.

Как сообщал "Кавказский узел", занятия в детских садах и 50 школах были прекращены 1 февраля в высокогорных районах Аджарии, где выпало много снега. В Шуахевском районе закрыты три детских сада и 17 школ, в Хулойском - все детские сады и 33 из 50 школ.

"Во всех школах Шуахеви восстановлен учебный процесс. Что касается детских садов, то из десяти существующих не работает только один", - цитирует источник в администрации Шуахеви Sputnik.

По его данным, снегопад прекратился. "Из пяти тысяч абонентов без света остаются лишь 400, ведутся восстановительные работы", - сказали в администрации.

В Хулойском районе школы возобновили работу в привычном режиме, из 20 детских садов не работают шесть, сообщили в районной администрации.

"Света нет только в трех маленьких селах, назвать точное количество абонентов не могу, но активно идут восстановительные работы", - заявил сотрудник районной администрации Хуло.

Все районные администрации Аджарии работают в чрезвычайном режиме, ведется расчистка дорог от снега, отметили в администрации.

Последствия непогоды устраняют также в Кедском районе, где сошли оползни. В нескольких селах района заблокированными оказались внутренние дороги. К работам по очистке дороги привлечены 15 единиц тяжелой техники, передают "Новости-Грузии".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночь в Хуло без осадков, температура воздуха -6 градусов, скорость ветра 10 метров в секунду. 3 февраля осадков также не ожидается, температура будет -1, ветер усилится до 12 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.