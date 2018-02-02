Житель Кубани оштрафован за дебош в самолете

02 февраля 2018, 12:29

Суд оштрафовал на 500 рублей жителя Темрюка, который был в состоянии опьянения и вел себя вызывающе в самолете, летевшем из Ростова-на-Дону в Симферополь, сообщили сегодня правоохранители.

Пассажира привлекли к ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Согласно информации правоохранителей, 42-летний пассажир самолета рейса Ростов-на-Дону - Симферополь во время полета нарушал порядок и после приземления самолета был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции.

Проведенное медосвидетельствование показало, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, после он был оштрафован на 500 рублей, сообщается в сегодняшнем сообщении на сайте управления на транспорте МВД России по ЮФО. При этом в сообщении не уточняются даты инцидента и вынесения судом решения.

Комментарии от оштрафованного или его представителей относительно приговора суда не поступали.

С апреля 2017 года ужесточено наказание нарушителям порядка на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. Согласно внесенным изменениям в статью 213 УК РФ нарушителям грозит не только административное наказание, но и уголовное преследование с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года в Сочи суд также оштрафовал на 500 рублей женщину, которая устроила пьяный дебош в самолете, летевшем в город-курорт из Москвы.