МИД России раскритиковал военное сотрудничество Грузии и НАТО

02 февраля 2018, 13:08

Российская сторона обеспокоена поставками вооружения из США и обучением грузинских военнослужащих, сообщил МИД России.

Как писал "Кавказский узел", Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. В рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими, Грузия участвует в миротворческих операциях в Афганистане и Ираке. В сентябре 2017 года в Грузии проходили многонациональные учения НАТО Agile Spirit. В ноябре 2017 года Госдепартамент США выдал положительное заключение на сделку по продаже Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов.

Военные эксперты заявили о направленности учений Agile Spirit 2017 против России. Солдатам и офицерам стран, участвующих в учениях, важно побывать в тех местах, где в будущем возможны боевые действия, заявил обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр. Политолог Александр отметил, что видит целью Agile Spirit 2017 наращивание напряжения на юге России. Учения однозначно повернуты против России, заявил военный журналист Александр Гольц.

Обеспокоенность наращиванием военного сотрудничества Грузии с США и НАТО выразил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе в Праге 31 января.

"Российской стороной была выражена озабоченность продолжающимся наращиванием военного сотрудничества Грузии с США и НАТО, включая проведение маневров, поставки вооружения и обучение военнослужащих. Отмечалось, что такой курс Тбилиси, наряду с конфронтационным антироссийским поведением на международных площадках, ставит под угрозу достижения двусторонней нормализации", - говорится в сообщении, опубликованном 1 февраля на сайте министерства иностранных дел РФ.

Ранее грузинские военные эксперты заявляли, что учения с участием военнослужащих стран НАТО важны для адаптации грузинских солдат к стандартам Североатлантического альянса.

Российская сторона и власти Южной Осетии и Абхазии назвали регулярные учения Грузии с участием представителей НАТО попытками дестабилизировать ситуацию в регионе. Грузинская сторона настаивает на том, что учения направлены только на укрепление безопасности страны и никакой угрозы не несут.