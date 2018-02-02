Землетрясение произошло в Туапсинском районе

02 февраля 2018, 06:21

Подземные толчки магнитудой 3,6 зафиксированы в Черном море у берегов Краснодарского края.

По данным сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 21.32 мск 1 февраля в 20 километрах от села Ольгинка Туапсинского района и в 110 километрах от Краснодара.

Эпицентр толчков располагался на глубине 10 километров в точке с координатами 44.08 градуса северной широты и 38.72 градуса восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", указанная географическая точка расположена в Черном море на удалении примерно 17,5 километра от поселка Санаторий Агрия Туапсинского района.

Сообщений о жертвах и разрушениях в результате этого сейсмособытия, по данным на 06.20 мск 2 февраля, на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю не было.

"Кавказский узел" также информировал, что 31 января землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в Черном море в окрестностях Анапы. Информации о последствиях этого сейсмособытия также не поступало.