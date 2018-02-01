Потерпевшие получили 119 миллионов со счетов Надежды Цапок

01 февраля 2018, 22:30

Родственники жертв банды Цапков получили 119 из около 149 миллионов рублей, назначенных им в качестве компенсации морального вреда, сообщила служба судебных приставов Краснодарского края.

"Кавказский узел" информировал, что в ноябре 2013 года суд постановил для обеспечения исков потерпевших реализовать арестованное в ходе следствия имущество, а в марте 2017 года суд отклонил апелляцию жены Сергея Цапка Анжелы-Марии Цапок, которая просила освободить от ареста имущество, оставшееся после смерти мужа, а также принадлежащее ей. 21 декабря 2017 года было оставлено в силе решение о взыскании до 120 миллионов рублей с банковских счетов матери лидера группировки Надежды Цапок.

4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, из них четверо детей, включая девятимесячного ребенка. 19 ноября 2013 года Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще два фигуранта уголовного дела о массовом убийстве были приговорены Краснодарским краевым судом к пожизненному заключению, умер в тюрьме. Мать Сергея Цапка - Надежда Цапок была осуждена на 7,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве.

Октябрьский районный суд удовлетворил заявление приставов о выплате компенсаций родственникам жертв. После того, как 119 миллионов рублей поступили на депозитный счет управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, они были перечислены потерпевшим, со ссылкой на краевую службу судебных приставов передает сегодня ТАСС.

В ведомстве сообщили, что невыплаченными остаются еще около 30 миллионов рублей, сообщает "Юга".

"Деньги на наши счета уже поступили", - подтвердила Светлана Сребная, потерявшая в доме кущевского фермера Аметова дочь и внука, информирует "Российская газета".

Подробности расследования убийства в станице Кущевской и последовавших за ним отставок публикуются "Кавказским узлом" в справке "Дело банды Цапка". Связанные с ходом судебного разбирательства по делу материалы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кущёвская резня".